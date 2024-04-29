ВМС Британии сообщили об атаке неизвестных на судно вблизи йеменского порта Моха

В близи от йеменского порта Моха неизвестные атаковали судно. Об этом сообщили в Управлении морских торговых операций Великобритании (UKMTO) при ВМС страны.
«UKMTO получило сообщение об инциденте в 54 морских милях к северо-западу от Мохи, Йемен. Власти ведут расследование», — говорится в сообщении UKMTO в соцсети X. Власти ведут расследование, пока подробности не приводятся.
Этот случай уже не первый в регионе. Ранее повстанцы из Йемена заявили, что будут атаковать любые суда, которые связаны с Израилем. С такой же позицией выступил и Иран. 13 апреля бойцы иранского Корпуса стражей исламской революции захватили и коммерческое судно Израиля в Ормузском проливе при помощи вертолета. Подробности — в материале URA.RU.
Также хуситы наносят удары по территории Израиля при помощи беспилотников. Они помогают Палестине, против которой Иерусалим ранее проводил наземную операцию.
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