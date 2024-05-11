В Печоре до обрушения дома было возбуждено дело из-за аварийности

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Прения по делу Альфреда Джавадова в суде Центрального района. Челябинск, уголовное дело, прокурор, суд
После проверки проблемных домов в Печоре было возбуждено два уголовных дела Фото:

В Печоре (Республика Коми) ранее было возбуждено два уголовных дела после проверки общежитий. Об этом сообщило агентство «БНК» после того, как в городе произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, д. 69.

«В Печоре возбудили два уголовных дела после проверки проблемных общежитий», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий.

По данным агентства, заключения об аварийности домов были направлены в администрацию города для принятия решения. И. о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева заявляла, что продолжать эксплуатацию домов в таком состоянии недопустимо.

Ранее стало известно о том, что в Печоре произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В Печоре (Республика Коми) ранее было возбуждено два уголовных дела после проверки общежитий. Об этом сообщило агентство «БНК» после того, как в городе произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, д. 69. «В Печоре возбудили два уголовных дела после проверки проблемных общежитий», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий. По данным агентства, заключения об аварийности домов были направлены в администрацию города для принятия решения. И. о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева заявляла, что продолжать эксплуатацию домов в таком состоянии недопустимо. Ранее стало известно о том, что в Печоре произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...