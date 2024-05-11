В Печоре до обрушения дома было возбуждено дело из-за аварийности

11 мая 2024 в 16:55 Размер текста - 17 +

После проверки проблемных домов в Печоре было возбуждено два уголовных дела Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Печоре (Республика Коми) ранее было возбуждено два уголовных дела после проверки общежитий. Об этом сообщило агентство «БНК» после того, как в городе произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, д. 69. «В Печоре возбудили два уголовных дела после проверки проблемных общежитий», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий. По данным агентства, заключения об аварийности домов были направлены в администрацию города для принятия решения. И. о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева заявляла, что продолжать эксплуатацию домов в таком состоянии недопустимо. Ранее стало известно о том, что в Печоре произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Печоре (Республика Коми) ранее было возбуждено два уголовных дела после проверки общежитий. Об этом сообщило агентство «БНК» после того, как в городе произошло частичное обрушение пятиэтажного кирпичного дома по адресу Печорский проспект, д. 69. «В Печоре возбудили два уголовных дела после проверки проблемных общежитий», — говорится в сообщении агентства. Отмечается, что в доме №47 по улице Западной, доме №12 по улице Социалистической и доме №69 по Печорскому проспекту была установлена невозможность проведения капремонта, поскольку они имеют признаки аварийности, в том числе несущих конструкций и перекрытий. По данным агентства, заключения об аварийности домов были направлены в администрацию города для принятия решения. И. о. руководителя Службы Республики Коми стройжилтехнадзора Ольга Микушева заявляла, что продолжать эксплуатацию домов в таком состоянии недопустимо. Ранее стало известно о том, что в Печоре произошло обрушение с первого по третий этажи в пятиэтажном жилом доме. В ГУ МЧС сообщили, что пострадавших, предварительно, нет. Из здания эвакуировали 14 человек, среди которых пять детей. В данный момент на месте происшествия находятся экстренные службы.