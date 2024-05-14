Стало известно, кто станет исполнять обязанности губернатора Тульской области

Дмитрий Миляев займет пост временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области
На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в региональной администрации.
"Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев", — передает сообщение правительства Тульской области ТАСС. Ранее Миляев занимал пост первого замглавы региона. Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 мая был назначен помощником президента России.
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