Стало известно, кто станет исполнять обязанности губернатора Тульской области

Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев
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Дмитрий Миляев займет пост временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области
Дмитрий Миляев займет пост временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области Фото:

На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в региональной администрации.

"Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев", — передает сообщение правительства Тульской области ТАСС. Ранее Миляев занимал пост первого замглавы региона. Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 мая был назначен помощником президента России.

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На должность временно исполняющего обязанности губернатора Тульской области назначен первый замглавы региона Дмитрий Миляев. Об этом сообщили в региональной администрации. "Врио губернатора Тульской области назначен Дмитрий Миляев", — передает сообщение правительства Тульской области ТАСС. Ранее Миляев занимал пост первого замглавы региона. Экс-губернатор Тульской области Алексей Дюмин 14 мая был назначен помощником президента России.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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