Более 10 стран захотели отправить ПВО Украине

20 мая 2024 в 23:01 Размер текста - 17 +

США активно ведет переговоры по передаче Украине ЗРК Patriot Фото: Sgt. Alexandra Shea / U.S. Department of Defense новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Более десяти стран захотели отправить ПВО Украине, после того, как Германия озвучила такую инициативу. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ. «Многие страны хотят поддержать германскую инициативу по укреплению украинской ПВО», — говорится в сообщении ведомства в в соцсети Х. Технической поддержкой и ракетами помогут Великобритания, Испания, Румыния, США и Франция. К инициативе также присоединилась Латвия. Среди стран, которые выразили готовность помочь финансово, оказались Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ПВО является самой слабой частью Украинской обороны. Ранее RT писало, что США ведут переговоры со своими союзниками о выделении Украине дополнительных комплексов Patriot, об этом говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, уже есть договоренность о поставке ВСУ одной батареи этого ЗРК. При этом Салливан добавил, что Вашингтон пытается добиться отправки Киеву не только Patriot, но и других комплексов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Более десяти стран захотели отправить ПВО Украине, после того, как Германия озвучила такую инициативу. Об этом сообщило Министерство обороны ФРГ. «Многие страны хотят поддержать германскую инициативу по укреплению украинской ПВО», — говорится в сообщении ведомства в в соцсети Х. Технической поддержкой и ракетами помогут Великобритания, Испания, Румыния, США и Франция. К инициативе также присоединилась Латвия. Среди стран, которые выразили готовность помочь финансово, оказались Бельгия, Дания, Нидерланды, Норвегия и Канада. По словам президента Украины Владимира Зеленского, ПВО является самой слабой частью Украинской обороны. Ранее RT писало, что США ведут переговоры со своими союзниками о выделении Украине дополнительных комплексов Patriot, об этом говорил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан. По его словам, уже есть договоренность о поставке ВСУ одной батареи этого ЗРК. При этом Салливан добавил, что Вашингтон пытается добиться отправки Киеву не только Patriot, но и других комплексов.