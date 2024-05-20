Reuters: ФСИН сняла судимость с американского инвестора, обвиненного в растрате 2,5 млрд рублей

Reuters: с обвиненного в растрате 2,5 млрд рублей Майкла Калви снята судимость
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Судебное Богомолов Алексей Курган, наручники
С Майкла Калви снята судимость после окончания испытательного срока Фото:

Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с американского инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сам Клави считает, что его приговор изначально был несправедливым.

«Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу, наконец, был отменен. … Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам», — рассказал Клави Reuters.

При этом, в суде инвестор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он уехал из России.

В 2021 году Клави был осужден по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Судимость снята после окончания испытательного срока.

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Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с американского инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сам Клави считает, что его приговор изначально был несправедливым. «Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу, наконец, был отменен. … Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам», — рассказал Клави Reuters. При этом, в суде инвестор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он уехал из России. В 2021 году Клави был осужден по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Судимость снята после окончания испытательного срока.
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© Служба новостей «URA.RU»
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17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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