Reuters: ФСИН сняла судимость с американского инвестора, обвиненного в растрате 2,5 млрд рублей

Reuters: с обвиненного в растрате 2,5 млрд рублей Майкла Калви снята судимость

20 мая 2024 в 23:25 Размер текста - 17 +

С Майкла Калви снята судимость после окончания испытательного срока Фото: Игорь Меркулов © URA.RU Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с американского инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сам Клави считает, что его приговор изначально был несправедливым. «Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу, наконец, был отменен. … Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам», — рассказал Клави Reuters. При этом, в суде инвестор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он уехал из России. В 2021 году Клави был осужден по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Судимость снята после окончания испытательного срока. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Федеральная служба исполнения наказаний сняла судимость с американского инвестора и основателя фонда Baring Vostok Майкла Калви. Сам Клави считает, что его приговор изначально был несправедливым. «Я испытываю облегчение от того, что несправедливый и незаконный обвинительный приговор по моему делу, наконец, был отменен. … Расследование против нас было незаконным с самого начала, и оно нанесло значительный ущерб всем участникам», — рассказал Клави Reuters. При этом, в суде инвестор признал свою вину и раскаялся в содеянном. Сейчас он уехал из России. В 2021 году Клави был осужден по делу о хищении 2,5 миллиардов рублей банка «Восточный». Судимость снята после окончания испытательного срока.