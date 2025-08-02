Политолог объяснил разницу позиций США и России по спецоперации

Политолог Крутаков: для России конфликт на Украине касается мировой безопасности
© Служба новостей «URA.RU»
© Служба новостей «URA.RU»
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Для решений конфликта требуется выработать новый формат отношений, заявил политолог
Для решений конфликта требуется выработать новый формат отношений, заявил политолог Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Россия видит конфликт как часть глобальных изменений в мировой системе безопасности и экономики, а США — как более ограниченное явление, которое можно решить без кардинальных изменений существующего порядка. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.

«Вопрос не в том, чтобы ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира», — заявил Крутаков. Он отметил, что Россия стремится к тому, чтобы внести внушительные изменения в формулу безопасности, хозяйственных и политических отношений. По его словам, было бы правильно, как при создании Лиги наций и ООН, вырабатывать новые форматы отношений на глобальном уровне.

Тем временем США надеются, что ситуация разрешится без масштабных изменений. Возможно это только в том случае, если Россия сдаст все позиции и встанет в позицию просящего и извиняющегося. Но Крутаков считает, что такой исход невозможен.

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Россия видит конфликт как часть глобальных изменений в мировой системе безопасности и экономики, а США — как более ограниченное явление, которое можно решить без кардинальных изменений существующего порядка. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков. «Вопрос не в том, чтобы ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира», — заявил Крутаков. Он отметил, что Россия стремится к тому, чтобы внести внушительные изменения в формулу безопасности, хозяйственных и политических отношений. По его словам, было бы правильно, как при создании Лиги наций и ООН, вырабатывать новые форматы отношений на глобальном уровне. Тем временем США надеются, что ситуация разрешится без масштабных изменений. Возможно это только в том случае, если Россия сдаст все позиции и встанет в позицию просящего и извиняющегося. Но Крутаков считает, что такой исход невозможен.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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