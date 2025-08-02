Политолог объяснил разницу позиций США и России по спецоперации

Россия видит конфликт как часть глобальных изменений в мировой системе безопасности и экономики, а США — как более ограниченное явление, которое можно решить без кардинальных изменений существующего порядка. Об этом URA.RU заявил доцент Финансового университета при правительстве РФ Леонид Крутаков.
«Вопрос не в том, чтобы ограничиваться только территорией Украины, как это пытаются представить американцы. Позиция России — это большой конфликт, касающийся безопасности всего мира», — заявил Крутаков. Он отметил, что Россия стремится к тому, чтобы внести внушительные изменения в формулу безопасности, хозяйственных и политических отношений. По его словам, было бы правильно, как при создании Лиги наций и ООН, вырабатывать новые форматы отношений на глобальном уровне.
Тем временем США надеются, что ситуация разрешится без масштабных изменений. Возможно это только в том случае, если Россия сдаст все позиции и встанет в позицию просящего и извиняющегося. Но Крутаков считает, что такой исход невозможен.
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