Кто был за рулем минивэна, попавшего в смертельное ДТП между Екатеринбургом и Челябинском. Фото

Устроившим смертельное ДТП под Челябинском был 49-летний екатеринбуржец
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Дача. Водитель. Клипарт. Курган, водитель, автолюбитель, руль, водительские права, руки
Мужчина водил иномарку 2014 года выпуска Фото:

Водителем белого микроавтобуса Toyota HiAce, попавшего в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском, где погибли несколько человек, был 49-летний Евгений Показаньев из уральской столицы. Мужчина брал попутчиков и выполнял заказы. Это следует из сервиса поиска попутчиков «Едем. РФ».

Показаньев водил минивэн 2014 года выпуска. Выполнял заказы через данный сервис более двух лет. За время работы у мужчины накопилось 1736 отзывов с общей оценкой 4,9 звезды.

Страшная авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. Водитель минивэна врезался в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. Помимо Показаньева, погибло еще три его пассажира. Силовики организовали проверку.

Машина Евгения Показаньева
Машина Евгения Показаньева
Фото:
Показаньев выполнял заказы из Екатеринбурга в Челябинск
Показаньев выполнял заказы из Екатеринбурга в Челябинск
Фото:

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Водителем белого микроавтобуса Toyota HiAce, попавшего в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском, где погибли несколько человек, был 49-летний Евгений Показаньев из уральской столицы. Мужчина брал попутчиков и выполнял заказы. Это следует из сервиса поиска попутчиков «Едем. РФ». Показаньев водил минивэн 2014 года выпуска. Выполнял заказы через данный сервис более двух лет. За время работы у мужчины накопилось 1736 отзывов с общей оценкой 4,9 звезды. Страшная авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. Водитель минивэна врезался в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. Помимо Показаньева, погибло еще три его пассажира. Силовики организовали проверку.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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