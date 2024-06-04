Водителем белого микроавтобуса Toyota HiAce, попавшего в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском, где погибли несколько человек, был 49-летний Евгений Показаньев из уральской столицы. Мужчина брал попутчиков и выполнял заказы. Это следует из сервиса поиска попутчиков «Едем. РФ».
Показаньев водил минивэн 2014 года выпуска. Выполнял заказы через данный сервис более двух лет. За время работы у мужчины накопилось 1736 отзывов с общей оценкой 4,9 звезды.
Страшная авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. Водитель минивэна врезался в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. Помимо Показаньева, погибло еще три его пассажира. Силовики организовали проверку.
Машина Евгения Показаньева
Фото: сайт сервиса поиска попутчиков «Едем. РФ»
Показаньев выполнял заказы из Екатеринбурга в Челябинск
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Водителем белого микроавтобуса Toyota HiAce, попавшего в ДТП между Екатеринбургом и Челябинском, где погибли несколько человек, был 49-летний Евгений Показаньев из уральской столицы. Мужчина брал попутчиков и выполнял заказы. Это следует из сервиса поиска попутчиков «Едем. РФ». Показаньев водил минивэн 2014 года выпуска. Выполнял заказы через данный сервис более двух лет. За время работы у мужчины накопилось 1736 отзывов с общей оценкой 4,9 звезды. Страшная авария произошла в Кунашакском районе Челябинской области днем 4 июня. Водитель минивэна врезался в дорожную технику, которая двигалась в попутном направлении. Помимо Показаньева, погибло еще три его пассажира. Силовики организовали проверку.