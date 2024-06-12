Суд арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ

12 июня 2024 в 06:07 Размер текста - 17 +

Снайпершу Иванеишвили обвиняют в наемничестве Фото: Анна Майорова © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщается в электронной базе данных суда. «Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили суд удовлетворил 11 июня. Она 1995 года рождения, уроженка Грузия», — отмечается в картотеке дел. По окончании школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, получила военную специальность снайпера. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети. Иванеишвили также участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году. Басманный суд заочно предъявил ей обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», пишет RT. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщается в электронной базе данных суда. «Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили суд удовлетворил 11 июня. Она 1995 года рождения, уроженка Грузия», — отмечается в картотеке дел. По окончании школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, получила военную специальность снайпера. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети. Иванеишвили также участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году. Басманный суд заочно предъявил ей обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», пишет RT.