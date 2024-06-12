Суд арестовал снайпершу из Грузии, служащую в ВСУ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Учения горного мотострелкового соеденинения на полигоне Кара-Хаак. Республика Тыва, Кызыл, военные, снайпер, стрелки, снайперская винтовка, военные учения
Снайпершу Иванеишвили обвиняют в наемничестве Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщается в электронной базе данных суда.

«Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили суд удовлетворил 11 июня. Она 1995 года рождения, уроженка Грузия», — отмечается в картотеке дел.

По окончании школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, получила военную специальность снайпера. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети.

Иванеишвили также участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году. Басманный суд заочно предъявил ей обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», пишет RT.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Басманный суд Москвы заочно арестовал военнослужащую «Грузинского национального легиона» Русудан Иванеишвили за участие в боевых действиях против ВС РФ на Украине. Об этом сообщается в электронной базе данных суда. «Ходатайство следствия о заочном аресте Иванеишвили суд удовлетворил 11 июня. Она 1995 года рождения, уроженка Грузия», — отмечается в картотеке дел. По окончании школы Иванеишвили поступила на службу в грузинские вооруженные силы, получила военную специальность снайпера. В 2022 году Иванеишвили вступила в «Грузинский национальный легион» — подразделение ВСУ. По некоторым данным, она применяла пытки к пленным российским военнослужащим и выкладывала ролики с издевательствами в соцсети. Иванеишвили также участвовала в миссии НАТО «Решительная поддержка» в Афганистане в 2016 году. Басманный суд заочно предъявил ей обвинение по статье «Участие наемника в вооруженном конфликте», пишет RT.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...