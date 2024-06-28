Казахстанская биржа планирует исключить Мосбиржу из числа акционеров

28 июня 2024 в 13:02 Размер текста - 17 +

Московская биржа попала под санкции США 12 июня, введенные ограничения не дают ей торговать долларом и евро Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU новость из сюжета Санкции против России вообще и Урала в частности Казахстанская фондовая биржа (KASE) планирует исключение Мосбиржи из числа акционеров после попадания ее под санкции США. Российской площадке принадлежит 13,1% акций. Будет обсуждаться возможность выкупа данной доли или ее перепродажи третьим лицам. Об этом заявил представитель KASE. «В целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, по результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта, биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ (Московской биржи — прим. URA.RU) акций самой биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE», — отметил представитель Казахстанской биржи. Информацию об этом передает РБК. Переговоры в Казахстанской фондовой бирже по поводу возможной перепродажи доли Мосбиржи начались после того, как МОЕХ попала под блокирующие американские санкции. По словам представителя KASE, это ограничивает биржу в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями. Под санкции США Московская биржа попала 12 июня 2024 года. Введенные ограничения не дают бирже торговать долларом, евро, гонконгским долларом и некоторыми инструментами в этих валютах. С 13 июня площадка перестала вести торги доллара США и евро. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Казахстанская фондовая биржа (KASE) планирует исключение Мосбиржи из числа акционеров после попадания ее под санкции США. Российской площадке принадлежит 13,1% акций. Будет обсуждаться возможность выкупа данной доли или ее перепродажи третьим лицам. Об этом заявил представитель KASE. «В целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, по результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта, биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ (Московской биржи — прим. URA.RU) акций самой биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE», — отметил представитель Казахстанской биржи. Информацию об этом передает РБК. Переговоры в Казахстанской фондовой бирже по поводу возможной перепродажи доли Мосбиржи начались после того, как МОЕХ попала под блокирующие американские санкции. По словам представителя KASE, это ограничивает биржу в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями. Под санкции США Московская биржа попала 12 июня 2024 года. Введенные ограничения не дают бирже торговать долларом, евро, гонконгским долларом и некоторыми инструментами в этих валютах. С 13 июня площадка перестала вести торги доллара США и евро.