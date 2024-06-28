Казахстанская биржа планирует исключить Мосбиржу из числа акционеров

Казахстанская фондовая биржа (KASE) планирует исключение Мосбиржи из числа акционеров после попадания ее под санкции США. Российской площадке принадлежит 13,1% акций. Будет обсуждаться возможность выкупа данной доли или ее перепродажи третьим лицам. Об этом заявил представитель KASE.
«В целях обеспечения непрерывности деятельности казахстанской финансовой инфраструктуры, по результатам проведенного анализа с участием международного юридического консультанта, биржа планирует провести переговоры о возможности выкупа у МОЕХ (Московской биржи — прим. URA.RU) акций самой биржей и/или продаже третьим лицам по согласованию с KASE», — отметил представитель Казахстанской биржи. Информацию об этом передает РБК.
Переговоры в Казахстанской фондовой бирже по поводу возможной перепродажи доли Мосбиржи начались после того, как МОЕХ попала под блокирующие американские санкции. По словам представителя KASE, это ограничивает биржу в установлении и поддержании деловых отношений с иностранными финансовыми организациями.
Под санкции США Московская биржа попала 12 июня 2024 года. Введенные ограничения не дают бирже торговать долларом, евро, гонконгским долларом и некоторыми инструментами в этих валютах. С 13 июня площадка перестала вести торги доллара США и евро.
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