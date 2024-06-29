Женщину посадили под домашний арест до 24 августа
Суд избрал меру пресечения собственнице здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими. Женщину посадили под домашний арест.
«Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья», — сообщили в управлении СК РФ по Московской области. Женщину отправили под домашний арест до 24 августа.
Пожар в подмосковном городе Фрязино произошел 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли.
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