Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими, лишили свободы. Видео

Собственницу сгоревшего во Фрязино здания отправили под домашний арест

29 июня 2024 в 15:54 Размер текста - 17 +

Женщину посадили под домашний арест до 24 августа Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU Суд избрал меру пресечения собственнице здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими. Женщину посадили под домашний арест. «Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья», — сообщили в управлении СК РФ по Московской области. Женщину отправили под домашний арест до 24 августа. Пожар в подмосковном городе Фрязино произошел 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Суд избрал меру пресечения собственнице здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими. Женщину посадили под домашний арест. «Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья», — сообщили в управлении СК РФ по Московской области. Женщину отправили под домашний арест до 24 августа. Пожар в подмосковном городе Фрязино произошел 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли.