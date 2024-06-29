Собственницу здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими, лишили свободы. Видео

Собственницу сгоревшего во Фрязино здания отправили под домашний арест
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Суд по делу Александры Кутергиной. Тюмень, домашний арест, браслет фсин
Женщину посадили под домашний арест до 24 августа Фото:

Суд избрал меру пресечения собственнице здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими. Женщину посадили под домашний арест.

«Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья», — сообщили в управлении СК РФ по Московской области. Женщину отправили под домашний арест до 24 августа.

Пожар в подмосковном городе Фрязино произошел 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли.

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Суд избрал меру пресечения собственнице здания во Фрязино, где произошел пожар с погибшими. Женщину посадили под домашний арест. «Женщине предъявили обвинение в оказании услуг, не отвечающих требованиям безопасности и здоровья», — сообщили в управлении СК РФ по Московской области. Женщину отправили под домашний арест до 24 августа. Пожар в подмосковном городе Фрязино произошел 24 июня 2024. Огонь заблокировал выход для девяти человек, которые пытались разбивать окна с целью избежать удушья от дыма. Четыре человека погибли.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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