В мире Европа ЕС вновь ввел пошлины на импорт сахара и куриных яиц из Украины 02 июля 2024 в 12:39 Размер текста - 17 + ЕС восстановил тарифы на сахар и яйца с Украины Фото: Официальный сайт Европарламента Европейский союз (ЕС) восстановил таможенные пошлины на ввоз определенных сельскохозяйственных товаров с Украины, включая сахар и куриные яйца. Об этом сообщает официальный журнал ЕС. «Тарифы на украинские сахар и куриные яйца восстановили до конца 2024 года», — передает сообщение ЕС РИА Новости. Там добавили, что причиной для этого решения стало превышение установленных лимитов импорта данной продукции. Кроме того, месяцем ранее Европейская комиссия также восстановила ввозные таможенные пошлины на украинский овес. В 2022 году ЕС на год приостановил взимание пошлин с импорта из Украины, чтобы помочь Киеву увеличить экспорт. Это навредило местным фермерам, которые жаловались на неспособность конкурировать с дешевым импортом. Несмотря на протесты, в 2023 году беспошлинный ввоз был продлен еще на год. ЕС предусмотрел возможность экстренного возврата квот и пошлин, если импорт станет чрезмерным и угрожать рынкам сообщества. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! Европейский союз (ЕС) восстановил таможенные пошлины на ввоз определенных сельскохозяйственных товаров с Украины, включая сахар и куриные яйца. Об этом сообщает официальный журнал ЕС. «Тарифы на украинские сахар и куриные яйца восстановили до конца 2024 года», — передает сообщение ЕС РИА Новости. Там добавили, что причиной для этого решения стало превышение установленных лимитов импорта данной продукции. Кроме того, месяцем ранее Европейская комиссия также восстановила ввозные таможенные пошлины на украинский овес. В 2022 году ЕС на год приостановил взимание пошлин с импорта из Украины, чтобы помочь Киеву увеличить экспорт. Это навредило местным фермерам, которые жаловались на неспособность конкурировать с дешевым импортом. Несмотря на протесты, в 2023 году беспошлинный ввоз был продлен еще на год. ЕС предусмотрел возможность экстренного возврата квот и пошлин, если импорт станет чрезмерным и угрожать рынкам сообщества. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям