05 июля 2024

Reuters: Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Тегеран. Иран, ислам, флаг ирана
Пезешкиян опережает своего соперника Фото:

На выборы президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Об этом заявил агентству неназванный иранский чиновник. Это уже второй тур выборов. По итогам первого тура в лидеры вышли Пезешкиян Саид Джалили.

«Пезешкян намного опережает Саида Джалили на основе результатов подсчета голосов, сделанных к настоящему моменту», — сообщил источник Reuters еще до первого официального объявления предварительных результатов голосования.

Иранское агентство Tasnim также указывает, что Пезешкиян опережает своего соперника Джалили. Агентство отмечает, что эти данные неофициальные, окончательные результаты будут объявлены избиркомом в течение нескольких часов.

Первый тур президентский выборов в Иране прошел 29 июня. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Выборы в Иране проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
На выборы президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Об этом заявил агентству неназванный иранский чиновник. Это уже второй тур выборов. По итогам первого тура в лидеры вышли Пезешкиян Саид Джалили. «Пезешкян намного опережает Саида Джалили на основе результатов подсчета голосов, сделанных к настоящему моменту», — сообщил источник Reuters еще до первого официального объявления предварительных результатов голосования. Иранское агентство Tasnim также указывает, что Пезешкиян опережает своего соперника Джалили. Агентство отмечает, что эти данные неофициальные, окончательные результаты будут объявлены избиркомом в течение нескольких часов. Первый тур президентский выборов в Иране прошел 29 июня. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Выборы в Иране проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...