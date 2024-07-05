Reuters: Пезешкиян лидирует на выборах президента Ирана

06 июля 2024 в 04:37 Размер текста - 17 +

Пезешкиян опережает своего соперника Фото: Сергей Русанов © URA.RU На выборы президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Об этом заявил агентству неназванный иранский чиновник. Это уже второй тур выборов. По итогам первого тура в лидеры вышли Пезешкиян Саид Джалили. «Пезешкян намного опережает Саида Джалили на основе результатов подсчета голосов, сделанных к настоящему моменту», — сообщил источник Reuters еще до первого официального объявления предварительных результатов голосования. Иранское агентство Tasnim также указывает, что Пезешкиян опережает своего соперника Джалили. Агентство отмечает, что эти данные неофициальные, окончательные результаты будут объявлены избиркомом в течение нескольких часов. Первый тур президентский выборов в Иране прошел 29 июня. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Выборы в Иране проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На выборы президента Ирана лидирует бывший министр здравоохранения реформист Масуд Пезешкиян. Об этом заявил агентству неназванный иранский чиновник. Это уже второй тур выборов. По итогам первого тура в лидеры вышли Пезешкиян Саид Джалили. «Пезешкян намного опережает Саида Джалили на основе результатов подсчета голосов, сделанных к настоящему моменту», — сообщил источник Reuters еще до первого официального объявления предварительных результатов голосования. Иранское агентство Tasnim также указывает, что Пезешкиян опережает своего соперника Джалили. Агентство отмечает, что эти данные неофициальные, окончательные результаты будут объявлены избиркомом в течение нескольких часов. Первый тур президентский выборов в Иране прошел 29 июня. Тогда ни один из кандидатов не смог набрать 50% голосов избирателей. Выборы в Иране проходят в условиях досрочного голосования после трагической смерти бывшего лидера страны Эбрахима Раиси в авиакатастрофе.