Источник Shot подтвердил информацию о падении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

Пилот увел самолет в лесной массив, после произошел взрыв, сообщает Shot (архивное фото)
новость из сюжетаВ Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие
Информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Подмосковье подтвердил источник telegram-канала Shot.
«Источник SHOT подтверждает информацию о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной», — говорится в сообщении канала. Также по словам очевидцев, пилот судна увел его в лесной массив, где позже произошел взрыв.
В правоохранительных органах также подтвердили ТАСС о крушении. Сообщается, что пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа.
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