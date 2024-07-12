Источник Shot подтвердил информацию о падении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

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Клипарт "Самолеты". Тюмень, самолет
Пилот увел самолет в лесной массив, после произошел взрыв, сообщает Shot (архивное фото) Фото:
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В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие

Информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Подмосковье подтвердил источник telegram-канала Shot.

«Источник SHOT подтверждает информацию о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной», — говорится в сообщении канала. Также по словам очевидцев, пилот судна увел его в лесной массив, где позже произошел взрыв.

В правоохранительных органах также подтвердили ТАСС о крушении. Сообщается, что пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа.

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Информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Подмосковье подтвердил источник telegram-канала Shot. «Источник SHOT подтверждает информацию о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной», — говорится в сообщении канала. Также по словам очевидцев, пилот судна увел его в лесной массив, где позже произошел взрыв. В правоохранительных органах также подтвердили ТАСС о крушении. Сообщается, что пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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