Источник Shot подтвердил информацию о падении Sukhoi Superjet 100 в Подмосковье

12 июля 2024 в 17:41 Размер текста - 17 +

Пилот увел самолет в лесной массив, после произошел взрыв, сообщает Shot (архивное фото) Фото: Денис Моргунов © URA.RU новость из сюжета В Подмосковье упал Sukhoi Superjet 100, есть погибшие Информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Подмосковье подтвердил источник telegram-канала Shot. «Источник SHOT подтверждает информацию о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной», — говорится в сообщении канала. Также по словам очевидцев, пилот судна увел его в лесной массив, где позже произошел взрыв. В правоохранительных органах также подтвердили ТАСС о крушении. Сообщается, что пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информацию о падении лайнера Sukhoi Superjet 100 под Коломной в Подмосковье подтвердил источник telegram-канала Shot. «Источник SHOT подтверждает информацию о крушении Sukhoi Superjet 100 под Коломной», — говорится в сообщении канала. Также по словам очевидцев, пилот судна увел его в лесной массив, где позже произошел взрыв. В правоохранительных органах также подтвердили ТАСС о крушении. Сообщается, что пассажиров на борту не было, только трое членов экипажа.