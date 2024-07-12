Mash: в Москве Aurus сбил пешехода

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Сбитого автомобилем Aurus пешехода увезли на скорой Фото:

На Новом Арбате в Москве автомобиль Aurus сбил пешехода. По данным telegram-канала Mash, человек переходил дорогу в неположенном месте.

«AURUS сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — передает канал. Уточняется, что пострадавшего в ДТП увезли на скорой помощи.

URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД города Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.

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На Новом Арбате в Москве автомобиль Aurus сбил пешехода. По данным telegram-канала Mash, человек переходил дорогу в неположенном месте. «AURUS сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — передает канал. Уточняется, что пострадавшего в ДТП увезли на скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД города Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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