Mash: в Москве Aurus сбил пешехода

Сбитого автомобилем Aurus пешехода увезли на скорой
На Новом Арбате в Москве автомобиль Aurus сбил пешехода. По данным telegram-канала Mash, человек переходил дорогу в неположенном месте.
«AURUS сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — передает канал. Уточняется, что пострадавшего в ДТП увезли на скорой помощи.
URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД города Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.