Mash: в Москве Aurus сбил пешехода

12 июля 2024 в 19:51 Размер текста - 17 +

Сбитого автомобилем Aurus пешехода увезли на скорой Фото: Размик Закарян © URA.RU На Новом Арбате в Москве автомобиль Aurus сбил пешехода. По данным telegram-канала Mash, человек переходил дорогу в неположенном месте. «AURUS сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — передает канал. Уточняется, что пострадавшего в ДТП увезли на скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД города Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На Новом Арбате в Москве автомобиль Aurus сбил пешехода. По данным telegram-канала Mash, человек переходил дорогу в неположенном месте. «AURUS сбил человека на Новом Арбате в Москве. Предварительно, мужчина переходил дорогу в неположенном месте», — передает канал. Уточняется, что пострадавшего в ДТП увезли на скорой помощи. URA.RU направило запрос в пресс-службу ГИБДД города Москвы для уточнения информации. Ответ ожидается.