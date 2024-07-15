Правительство поддержит увеличение срока ремонта машины по ОСАГО

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Срок ремонта машины по ОСАГО увеличат до 45 дней Фото:

На этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит и, как ожидается, одобрит доработанный законопроект о продлении срока восстановительного ремонта по ОСАГО. Автором поправок стал сенатор Андрей Кутепов, который предложил увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней.

«Правительство поддерживает законопроект. Документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение после получения его от правительства, предположительно в ближайшие две-три недели», — подтвердил представитель сенатора, сообщают «Ведомости».

Инициатива о продлении срока ремонта была предложена в апреле 2023 года и вызвана сложностями с поставками запчастей, из-за которых страховые компании не всегда успевают выполнить ремонт в течение месяца. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%.

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На этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит и, как ожидается, одобрит доработанный законопроект о продлении срока восстановительного ремонта по ОСАГО. Автором поправок стал сенатор Андрей Кутепов, который предложил увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. «Правительство поддерживает законопроект. Документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение после получения его от правительства, предположительно в ближайшие две-три недели», — подтвердил представитель сенатора, сообщают «Ведомости». Инициатива о продлении срока ремонта была предложена в апреле 2023 года и вызвана сложностями с поставками запчастей, из-за которых страховые компании не всегда успевают выполнить ремонт в течение месяца. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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