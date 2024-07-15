Правительство поддержит увеличение срока ремонта машины по ОСАГО

15 июля 2024 в 06:47 Размер текста - 17 +

Срок ремонта машины по ОСАГО увеличат до 45 дней Фото: Вадим Ахметов © URA.RU На этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит и, как ожидается, одобрит доработанный законопроект о продлении срока восстановительного ремонта по ОСАГО. Автором поправок стал сенатор Андрей Кутепов, который предложил увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. «Правительство поддерживает законопроект. Документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение после получения его от правительства, предположительно в ближайшие две-три недели», — подтвердил представитель сенатора, сообщают «Ведомости». Инициатива о продлении срока ремонта была предложена в апреле 2023 года и вызвана сложностями с поставками запчастей, из-за которых страховые компании не всегда успевают выполнить ремонт в течение месяца. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

На этой неделе правительственная комиссия по законопроектной деятельности рассмотрит и, как ожидается, одобрит доработанный законопроект о продлении срока восстановительного ремонта по ОСАГО. Автором поправок стал сенатор Андрей Кутепов, который предложил увеличить срок ремонта автомобилей по ОСАГО с 30 до 45 дней. «Правительство поддерживает законопроект. Документ будет внесен в Госдуму на рассмотрение после получения его от правительства, предположительно в ближайшие две-три недели», — подтвердил представитель сенатора, сообщают «Ведомости». Инициатива о продлении срока ремонта была предложена в апреле 2023 года и вызвана сложностями с поставками запчастей, из-за которых страховые компании не всегда успевают выполнить ремонт в течение месяца. По мнению экспертов, с 2022 года страховые компании из-за антироссийских санкций стали отказываться от выплат в натуральной форме в пользу денежных. По статистике Российского союза автостраховщиков (РСА), за девять месяцев 2023 года доля ремонтов по ОСАГО составила всего 6%.