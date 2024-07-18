Диетолог объяснила, как справиться с привычкой заедать стресс

Диетолог Войт: для избавления от стресса достаточно хорошо позавтракать

18 июля 2024 в 19:15 Размер текста - 17 +

Для избавления от стресса необходимо хорошо завтракать, сказала диетолог Кристина Войт Фото: Наталья Чернохатова © URA.RU Заедать стресс организму не нужно. Для избавления от стресса достаточно просто хорошо позавтракать, сообщила диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт. «Физиологически нам это (заедание стресса — URA.RU) не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически… То есть вот в эти действия выходит вот эта стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию», — сказала Войт в беседе с «Пятым каналом». По ее словам, стресс влияет по-разному на человеческий организм. Иногда из-за жизненных проблем человек перестает есть, что может привести к анорексии или булимии. В других случаях люди начинают переедать, что приводит в различным стадиям ожирения, поскольку в стрессе хочется есть вредную пищу из-за быстрых углеводов, которые быстрее доставляют удовольствие. Диетолог также утверждает, что для избавления от стресса достаточно хорошо позавтракать. Если человек утром поест, то он на четыре часа будет сыт, и стресс в его организме снизится. Соответственно, не будет возникать желания что-нибудь съесть. При этом Войт не рекомендует пить кофе, поскольку он, наоборот, дает организму стресс. Ранее стало известно, как стресс влияет на развитие рака. По словам британских ученых, если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Заедать стресс организму не нужно. Для избавления от стресса достаточно просто хорошо позавтракать, сообщила диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт. «Физиологически нам это (заедание стресса — URA.RU) не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически… То есть вот в эти действия выходит вот эта стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию», — сказала Войт в беседе с «Пятым каналом». По ее словам, стресс влияет по-разному на человеческий организм. Иногда из-за жизненных проблем человек перестает есть, что может привести к анорексии или булимии. В других случаях люди начинают переедать, что приводит в различным стадиям ожирения, поскольку в стрессе хочется есть вредную пищу из-за быстрых углеводов, которые быстрее доставляют удовольствие. Диетолог также утверждает, что для избавления от стресса достаточно хорошо позавтракать. Если человек утром поест, то он на четыре часа будет сыт, и стресс в его организме снизится. Соответственно, не будет возникать желания что-нибудь съесть. При этом Войт не рекомендует пить кофе, поскольку он, наоборот, дает организму стресс. Ранее стало известно, как стресс влияет на развитие рака. По словам британских ученых, если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.