Диетолог объяснила, как справиться с привычкой заедать стресс

Заедать стресс организму не нужно. Для избавления от стресса достаточно просто хорошо позавтракать, сообщила диетолог-консультант и эксперт в области здорового питания Кристина Войт.
«Физиологически нам это (заедание стресса — URA.RU) не нужно. Организм просто хочет компенсировать мелкой моторикой наш стресс. Соответственно, наверняка многие замечали, что человек, когда нервничает, что-то делает физически… То есть вот в эти действия выходит вот эта стрессовая история, когда организм борется с этим, но не знает, куда направить эту энергию», — сказала Войт в беседе с «Пятым каналом».
По ее словам, стресс влияет по-разному на человеческий организм. Иногда из-за жизненных проблем человек перестает есть, что может привести к анорексии или булимии. В других случаях люди начинают переедать, что приводит в различным стадиям ожирения, поскольку в стрессе хочется есть вредную пищу из-за быстрых углеводов, которые быстрее доставляют удовольствие.
Диетолог также утверждает, что для избавления от стресса достаточно хорошо позавтракать. Если человек утром поест, то он на четыре часа будет сыт, и стресс в его организме снизится. Соответственно, не будет возникать желания что-нибудь съесть. При этом Войт не рекомендует пить кофе, поскольку он, наоборот, дает организму стресс.
Ранее стало известно, как стресс влияет на развитие рака. По словам британских ученых, если стресс и не является причиной рака, то он точно может привести к распространению уже появившегося заболевания.
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