Двух сотрудников подмосковного рехаба обвинили в лишении пациентов свободы

03 августа 2024 в 18:07 Размер текста - 17 +

Двоих сотрудников рехаба в Мытищах обвиняют по статье о незаконном лишении свободы пациентов, передает ГСУ СК России по региону Фото: Вадим Ахметов © URA.RU В Мытищах в реабилитационном центре «Вектор жизни» двое сотрудников обвиняются в незаконном лишении права на свободу для пациентов. Они лишали их еды и применяли физическую силу, сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам реабилитационного центра „Вектор жизни“ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью», — передает ГСУ СК России по региону в своем telegram-канале. По данным следствия, с мая 2023 года по август 2024 года обвиняемые незаконно удерживали пациентов в реабилитационном центре в городе Мытищи. Злоумышленники использовали физическую силу и лишали людей продуктов питания. Действия сотрудников центра прекратились после того, как один из пациентов написал заявление в полицию, в результате чего обвиняемых задержали. На данный момент следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы по делу. Ранее в ходе спецоперации в Подмосковье сотрудники полиции освободили несколько десятков человек из реабилитационного центра, где они находились в условиях, схожих с заложничеством. По словам пациентов, за плату в 100 тысяч рублей в месяц они подвергались голоданию, были лишены доступа к воде и сталкивались с физическим и моральным насилием со стороны сотрудников центра. Во время рейда также были задержаны трое: владелец рехаба Артем и два его работника — 29-летний Антон и 36-летний Заур, собственника отпустили под подписку о невыезде. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Мытищах в реабилитационном центре «Вектор жизни» двое сотрудников обвиняются в незаконном лишении права на свободу для пациентов. Они лишали их еды и применяли физическую силу, сообщает ГСУ СК России по Московской области. «Следственными органами ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам реабилитационного центра „Вектор жизни“ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью», — передает ГСУ СК России по региону в своем telegram-канале. По данным следствия, с мая 2023 года по август 2024 года обвиняемые незаконно удерживали пациентов в реабилитационном центре в городе Мытищи. Злоумышленники использовали физическую силу и лишали людей продуктов питания. Действия сотрудников центра прекратились после того, как один из пациентов написал заявление в полицию, в результате чего обвиняемых задержали. На данный момент следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы по делу. Ранее в ходе спецоперации в Подмосковье сотрудники полиции освободили несколько десятков человек из реабилитационного центра, где они находились в условиях, схожих с заложничеством. По словам пациентов, за плату в 100 тысяч рублей в месяц они подвергались голоданию, были лишены доступа к воде и сталкивались с физическим и моральным насилием со стороны сотрудников центра. Во время рейда также были задержаны трое: владелец рехаба Артем и два его работника — 29-летний Антон и 36-летний Заур, собственника отпустили под подписку о невыезде.