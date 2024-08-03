Двух сотрудников подмосковного рехаба обвинили в лишении пациентов свободы

В Мытищах в реабилитационном центре «Вектор жизни» двое сотрудников обвиняются в незаконном лишении права на свободу для пациентов. Они лишали их еды и применяли физическую силу, сообщает ГСУ СК России по Московской области.
«Следственными органами ГСУ СК России по Московской области двум сотрудникам реабилитационного центра „Вектор жизни“ предъявлены обвинения в незаконном лишении свободы пациентов, страдающих алкогольной или наркотической зависимостью», — передает ГСУ СК России по региону в своем
По данным следствия, с мая 2023 года по август 2024 года обвиняемые незаконно удерживали пациентов в реабилитационном центре в городе Мытищи. Злоумышленники использовали физическую силу и лишали людей продуктов питания.
Действия сотрудников центра прекратились после того, как один из пациентов написал заявление в полицию, в результате чего обвиняемых задержали. На данный момент следователи продолжают проводить комплекс следственных действий для сбора и закрепления доказательственной базы по делу.
Ранее в ходе спецоперации в Подмосковье сотрудники полиции освободили несколько десятков человек из реабилитационного центра, где они находились в условиях, схожих с заложничеством. По словам пациентов, за плату в 100 тысяч рублей в месяц они подвергались голоданию, были лишены доступа к воде и сталкивались с физическим и моральным насилием со стороны сотрудников центра. Во время рейда также были задержаны трое: владелец рехаба Артем и два его работника — 29-летний Антон и 36-летний Заур, собственника отпустили под подписку о невыезде.
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