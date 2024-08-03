Shot: несколько десятков человек держали в заложниках в подмосковном рехабе

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Один из пациентов сумел сбежать из рехаба и обратился в полицию с просьбой освободить заложников Фото:

В Подмосковье несколько десятков человек были освобождены в ходе рейда полиции из реабилитационного центра, где их держали в заложниках и издевались над ними. Пациенты утверждают, что за 100 тысяч рублей в месяц их морили голодом, лишали воды и подвергали физическому и моральному насилию. Об этом написали в telegram-канале Shot.

«Пациенты уверяют, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались за 100 тысяч рублей в месяц», — уточнили в Shot со ссылкой на одного из освободившихся — 37-летнего Ивана из Тулы. Также потерпевший рассказал, что в течение девяти месяцев его удерживали в заточении под предлогом неподготовленности к выходу в реальный мир, заставляя его отца продолжать оплату за содержание сына.

Ивану удалось сбежать из реабилитационного центра и обратиться в полицию, после чего из рехаба освободили около 30 человек. В ходе рейда были задержаны трое: владелец рехаба Артем и два его работника — 29-летний Антон и 36-летний Заур. Собственника отпустили под подписку о невыезде. По данным telegram-канала, среди найденных пациентов была также 13-летняя девочка.

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В Подмосковье несколько десятков человек были освобождены в ходе рейда полиции из реабилитационного центра, где их держали в заложниках и издевались над ними. Пациенты утверждают, что за 100 тысяч рублей в месяц их морили голодом, лишали воды и подвергали физическому и моральному насилию. Об этом написали в telegram-канале Shot. «Пациенты уверяют, что их морили голодом, не давали пить и всячески издевались за 100 тысяч рублей в месяц», — уточнили в Shot со ссылкой на одного из освободившихся — 37-летнего Ивана из Тулы. Также потерпевший рассказал, что в течение девяти месяцев его удерживали в заточении под предлогом неподготовленности к выходу в реальный мир, заставляя его отца продолжать оплату за содержание сына. Ивану удалось сбежать из реабилитационного центра и обратиться в полицию, после чего из рехаба освободили около 30 человек. В ходе рейда были задержаны трое: владелец рехаба Артем и два его работника — 29-летний Антон и 36-летний Заур. Собственника отпустили под подписку о невыезде. По данным telegram-канала, среди найденных пациентов была также 13-летняя девочка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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