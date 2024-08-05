В Подмосковье операторы ЗРК С-400 обвинили офицера в избиении

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Клипарт, официальный сайт министерства обороны РФ. stock, зрк, зенитно-ракетный комплекс,  stock
Два оператора ЗРК обвинили офицера в превышении должностных полномочий Фото:

Двоих операторов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в Московской области госпитализировали с ушибами мягких тканей. Они обвинили подполковника в избиении. Об этом сообщают telegram-каналы.

«Двух операторов ЗРК С-400 госпитализировали из воинской части в Подмосковье. Оба бойца уверяют, их избил офицер: заставлял стоять на полусогнутых ногах, бил железной палкой по голове», — заявили в telegram-канале Mash. По их словам, у одного из операторов закрытая черепно-мозговая травма.

Причиной гнева офицера стало убеждение в том, что «подчиненные халтурят». В канале добавили, что военный СК возбудил в отношении подполковника уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».

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Двоих операторов зенитно-ракетного комплекса (ЗРК) С-400 «Триумф» в Московской области госпитализировали с ушибами мягких тканей. Они обвинили подполковника в избиении. Об этом сообщают telegram-каналы. «Двух операторов ЗРК С-400 госпитализировали из воинской части в Подмосковье. Оба бойца уверяют, их избил офицер: заставлял стоять на полусогнутых ногах, бил железной палкой по голове», — заявили в telegram-канале Mash. По их словам, у одного из операторов закрытая черепно-мозговая травма. Причиной гнева офицера стало убеждение в том, что «подчиненные халтурят». В канале добавили, что военный СК возбудил в отношении подполковника уголовное дело по статье «Превышение должностных полномочий».
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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