Мишустин назначил вице-премьеров, которые будут контролировать нацпроекты

06 августа 2024 в 12:30 Размер текста - 17 +

Премьер-министр Михаил Мишустин определил вице-премьеров, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития Фото: Роман Наумов © URA.RU Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, необходимые для реализации указа президента «О национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Так, глава правительства назначил вице-премьеров, министерства и ведомства, ответственные за достижение национальных целей развития. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе правительства. «Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных Президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение — часть перечня поручений, утвержденных главой кабмина», — говорится в сообщении кабмина. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров займется вопросами достижения целей технологического лидерства, в том числе обеспечения технологической независимости в различных областях экономики. Он будет курировать работу по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, космических технологий. Деятельность в области сбережения здоровья россиян станет задачей Татьяны Голиковой. Дмитрий Патрушев будет курировать обеспечение продбезопасности, Александр Новак — сферу новых энергетических технологий, Дмитрий Григоренко — работу по цифровой трансформации и развитию ИИ, а Виталий Савельев — создание беспилотников. Также в пресс-службе правительства подчеркивают, что вице-премьеры будут отвечать за достижение национальных целей в своих традиционных сферах компетенций. Единый план по достижению национальных целей будет разработан Минэкономразвития и министерством финансов. Срок сдачи — до 1 ноября 2024 года. План будет создаваться с учетом готовых паспортов нацпроектов, которые будут представлены не позднее 15 сентября. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Премьер-министр России Михаил Мишустин дал поручения, необходимые для реализации указа президента «О национальных целях развития до 2030 года и на перспективу до 2036 года». Так, глава правительства назначил вице-премьеров, министерства и ведомства, ответственные за достижение национальных целей развития. Об этом 6 августа сообщили в пресс-службе правительства. «Председатель правительства Михаил Мишустин определил вице-премьеров, а также министерства и ведомства, которые будут курировать работу по достижению национальных целей развития, поставленных Президентом до 2030 года и на перспективу до 2036 года. Такое распределение — часть перечня поручений, утвержденных главой кабмина», — говорится в сообщении кабмина. Первый заместитель председателя правительства Денис Мантуров займется вопросами достижения целей технологического лидерства, в том числе обеспечения технологической независимости в различных областях экономики. Он будет курировать работу по созданию средств производства и автоматизации, новых материалов и химии, космических технологий. Деятельность в области сбережения здоровья россиян станет задачей Татьяны Голиковой. Дмитрий Патрушев будет курировать обеспечение продбезопасности, Александр Новак — сферу новых энергетических технологий, Дмитрий Григоренко — работу по цифровой трансформации и развитию ИИ, а Виталий Савельев — создание беспилотников. Также в пресс-службе правительства подчеркивают, что вице-премьеры будут отвечать за достижение национальных целей в своих традиционных сферах компетенций. Единый план по достижению национальных целей будет разработан Минэкономразвития и министерством финансов. Срок сдачи — до 1 ноября 2024 года. План будет создаваться с учетом готовых паспортов нацпроектов, которые будут представлены не позднее 15 сентября.