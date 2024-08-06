В Хабаровске пройдет ротация в правительстве и мэриях после выборов

По итогам выборов в Хабаровском крае свои посты покинут несколько руководителей муниципалитетов и топ-чиновников из правительства. Они попали в списки «Единой России» в заксобрание региона и будут избираться в представительный орган в сентябре. Информацию подтвердил заместитель секретаря Генсовета «Единой России», сенатор Сергей Перминов.
«Нельзя исключать, что такая ротация случится. В каких пропорциях и процентах не могу предложить, пока не обсуждал этот вопрос с Демешиным (врио губернатора Хабаровского края)», — сообщил в разговоре с URA.RU Сергей Перминов.
Из партсписков ЕР в Хабаровском крае следует, что почти все 12 территориальных групп (избираются по пропорциональной системе) возглавили руководители муниципалитетов и спикеры районных дум. Среди кандидатов — главы администраций Бикийского, Ванинского, Комсомольского, Верхнебуреинского районов, спикеры дум Хабаровска и Хабаровского района, заместитель мэра Хабаровска и другие номенклатурщики. В общекраевой список партии вошел заместитель председателя краевого правительства Виктор Калашников.
Опытные чиновники, очевидно, усиливают список партии, который накануне предварительного голосования формировал врио губернатора Дмитрий Демешин. Сенатор Сергей Перминов выразил уверенность в победе на выборах в заксобрание Хабаровского края. «Мы не сомневаемся в том, что у нас будет фракция большинства», — заявил заместитель секретаря ЕР.
На прошлых выборах в заксобрание Хабаровского края «Единая Россия» потерпела поражение, получив всего два места из 36. Выборы проходили при ныне арестованном экс-губернаторе края Сергее Фургале (ЛДПР). На выборах в городскую думу Хабаровска в том же году ЕР не получила ни одного места.
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