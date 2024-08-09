Генерал-лейтенанта Шамарина просят отпустить из СИЗО из-за заслуг перед страной

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Вадим Шамарин обвиняется в получении крупных взяток Фото:
новость из сюжета
Уголовные дела в Минобороны России

Военный суд отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Ранее тот частично признал вину в получении взяток на сумму в 19 миллионов рублей.

«Военный суд отказался выпустить из СИЗО Шамарина», — передает РИА Новости с зала суда. До этого он частично признал вину.

Вадим Шамарин был задержан в мае этого года. После у него были проведены обыски. Экс-начальника обвиняют в коррупции, в частности, в получении взяток.

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Военный суд отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Ранее тот частично признал вину в получении взяток на сумму в 19 миллионов рублей. «Военный суд отказался выпустить из СИЗО Шамарина», — передает РИА Новости с зала суда. До этого он частично признал вину. Вадим Шамарин был задержан в мае этого года. После у него были проведены обыски. Экс-начальника обвиняют в коррупции, в частности, в получении взяток.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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