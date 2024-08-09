Генерал-лейтенанта Шамарина просят отпустить из СИЗО из-за заслуг перед страной

Вадим Шамарин обвиняется в получении крупных взяток
новость из сюжетаУголовные дела в Минобороны России
Военный суд отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Ранее тот частично признал вину в получении взяток на сумму в 19 миллионов рублей.
«Военный суд отказался выпустить из СИЗО Шамарина», — передает РИА Новости с зала суда. До этого он частично признал вину.
Вадим Шамарин был задержан в мае этого года. После у него были проведены обыски. Экс-начальника обвиняют в коррупции, в частности, в получении взяток.
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