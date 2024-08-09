Генерал-лейтенанта Шамарина просят отпустить из СИЗО из-за заслуг перед страной

09 августа 2024 в 16:15 Размер текста - 17 +

Вадим Шамарин обвиняется в получении крупных взяток Фото: Минобороны России/https://vk.com/wall-133441491_334471 новость из сюжета Уголовные дела в Минобороны России Военный суд отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Ранее тот частично признал вину в получении взяток на сумму в 19 миллионов рублей. «Военный суд отказался выпустить из СИЗО Шамарина», — передает РИА Новости с зала суда. До этого он частично признал вину. Вадим Шамарин был задержан в мае этого года. После у него были проведены обыски. Экс-начальника обвиняют в коррупции, в частности, в получении взяток. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Военный суд отказался выпустить из СИЗО бывшего начальника Главного управления связи ВС РФ и заместителя начальника Генштаба Вадима Шамарина. Ранее тот частично признал вину в получении взяток на сумму в 19 миллионов рублей. «Военный суд отказался выпустить из СИЗО Шамарина», — передает РИА Новости с зала суда. До этого он частично признал вину. Вадим Шамарин был задержан в мае этого года. После у него были проведены обыски. Экс-начальника обвиняют в коррупции, в частности, в получении взяток.