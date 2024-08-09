09 августа 2024

Свердловские грибники нашли дерево, усыпанное опятами. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Опята. Stock
Дерево, усыпанное опятами, обнаружили 9 августа (фото из архива) Фото:

В лесу под Первоуральском (Свердловская область) грибники нашли березу, которая практически до макушки усыпана опятами. Такое видео появилось в соцсетях.

«Они (опята) по всей березе! Джекпот! Как мы сейчас будем собирать — я не знаю», — говорят мама с дочерью на видео, опубликованном в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».

Женщина поделилась, что обнаружила такое дерево в лесу под Первоуральском. В комментариях пользователи поразились этой находке. «Смотрела видео и облизывалась! Здорово!» — отметила свердловчанка.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Хотите быть в курсе всех главных новостей Екатеринбурга и области? Подписывайтесь на telegram-канал «Екатское чтиво» и «Наш Нижний Тагил»!

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В лесу под Первоуральском (Свердловская область) грибники нашли березу, которая практически до макушки усыпана опятами. Такое видео появилось в соцсетях. «Они (опята) по всей березе! Джекпот! Как мы сейчас будем собирать — я не знаю», — говорят мама с дочерью на видео, опубликованном в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась, что обнаружила такое дерево в лесу под Первоуральском. В комментариях пользователи поразились этой находке. «Смотрела видео и облизывалась! Здорово!» — отметила свердловчанка.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...