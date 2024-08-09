Развлечения Интересное Свердловские грибники нашли дерево, усыпанное опятами. Видео 10 августа 2024 в 14:44 Размер текста - 17 + Дерево, усыпанное опятами, обнаружили 9 августа (фото из архива) Фото: Stu’s Images/CC BY-SA 3.0/Wikimedia В лесу под Первоуральском (Свердловская область) грибники нашли березу, которая практически до макушки усыпана опятами. Такое видео появилось в соцсетях. «Они (опята) по всей березе! Джекпот! Как мы сейчас будем собирать — я не знаю», — говорят мама с дочерью на видео, опубликованном в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась, что обнаружила такое дерево в лесу под Первоуральском. В комментариях пользователи поразились этой находке. «Смотрела видео и облизывалась! Здорово!» — отметила свердловчанка. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым! В лесу под Первоуральском (Свердловская область) грибники нашли березу, которая практически до макушки усыпана опятами. Такое видео появилось в соцсетях. «Они (опята) по всей березе! Джекпот! Как мы сейчас будем собирать — я не знаю», — говорят мама с дочерью на видео, опубликованном в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте». Женщина поделилась, что обнаружила такое дерево в лесу под Первоуральском. В комментариях пользователи поразились этой находке. «Смотрела видео и облизывалась! Здорово!» — отметила свердловчанка. {{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}} ‹ › Расскажите о новости друзьям