Дерево, усыпанное опятами, обнаружили 9 августа (фото из архива)
В лесу под Первоуральском (Свердловская область) грибники нашли березу, которая практически до макушки усыпана опятами. Такое видео появилось в соцсетях.
«Они (опята) по всей березе! Джекпот! Как мы сейчас будем собирать — я не знаю», — говорят мама с дочерью на видео, опубликованном в сообществе «Дары лесов Урала. Грибы Екатеринбурга и области» в соцсети «ВКонтакте».
Женщина поделилась, что обнаружила такое дерево в лесу под Первоуральском. В комментариях пользователи поразились этой находке. «Смотрела видео и облизывалась! Здорово!» — отметила свердловчанка.
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