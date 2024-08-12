Военное руководство Украины пообещало «выдающиеся и интересные события»

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ВСУ планируют построение фортификаций на территории Курской области
ВСУ планируют построение фортификаций на территории Курской области Фото:

Военное руководство Украины анонсировало “выдающиеся и интересные события” в ближайшее время. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук.

“В ближайшее время нас ждут выдающиеся, интересные события. Ожидайте“, – сказал Братчук в эфире украинского телеканала “Апостроф TV”. Он уточнил, что тактикой Вооруженных сил Украины станет перемещение бойцов и техники на территорию России.

Он отметил, что Украина уже начала планирование построения фортификации на территории Курской области. Какие конечные цели этой операции не уточняются. Братчук заявил, что эти планы станут одним из основных инструментов для борьбы с РФ.

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Военное руководство Украины анонсировало “выдающиеся и интересные события” в ближайшее время. Об этом сообщил спикер украинской добровольческой армии “Юг” Сергей Братчук. “В ближайшее время нас ждут выдающиеся, интересные события. Ожидайте“, – сказал Братчук в эфире украинского телеканала “Апостроф TV”. Он уточнил, что тактикой Вооруженных сил Украины станет перемещение бойцов и техники на территорию России. Он отметил, что Украина уже начала планирование построения фортификации на территории Курской области. Какие конечные цели этой операции не уточняются. Братчук заявил, что эти планы станут одним из основных инструментов для борьбы с РФ.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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