Кулеба отчитался перед Боррелем о вторжении в Курскую область

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Визит Владимира Зеленского в Германию.stock, Кулеба Дмитрий,  stock
Кулеба (на фото) обсудил с Боррелем вторжение в Курскую область Фото:
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В Курской области развернулись бои с ВСУ

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой евродимпломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом глава дипведомства написал в соцсети X.

«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — указал в посте Кулеба.

ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ в российском регионе было остановлено, передает 360.ru. Также он подчеркнул, что большинство сил украинских боевиков в области было разгромлено.

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Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой евродимпломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом глава дипведомства написал в соцсети X. «Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — указал в посте Кулеба. ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ в российском регионе было остановлено, передает 360.ru. Также он подчеркнул, что большинство сил украинских боевиков в области было разгромлено.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
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{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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