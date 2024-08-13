Кулеба отчитался перед Боррелем о вторжении в Курскую область

Глава МИД Украины Дмитрий Кулеба заявил, что отчитался перед главой евродимпломатии ЕС Жозепом Боррелем о нападении ВСУ на Курскую область. Об этом глава дипведомства написал в соцсети X.
«Во время нашего разговора мы с Жозепом Боррелем сосредоточились на шагах по расширению сотрудничества между Украиной и ЕС в области производства и поставок оружия. Я также проинформировал Жозепа о деталях операции Украины в Курской области», — указал в посте Кулеба.
ВСУ вторглись в Курскую область 6 августа. Недавно командир спецназа «Ахмат» Апти Алаудинов сообщил, что продвижение ВСУ в российском регионе было остановлено, передает 360.ru. Также он подчеркнул, что большинство сил украинских боевиков в области было разгромлено.
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