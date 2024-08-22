Певец Олег Газманов выпустил новую песню «Русский мир» в честь Дня государственного флага. В своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» артист тепло поздравил россиян с этим праздником.
«Дорогие друзья, россияне! Примите мои искренние поздравления с днем государственного флага России!» — написал Газманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».
Певец поблагодарил все субъекты РФ и всех тех, кто откликнулся, присылал видео и принял участие в создании клипа на его новую песню «Русский Мир». Также артист процитировал отрывок из песни о единстве под общим гимном и флагом, воспоминаниях о победе в Великой Отечественной войне и вере в свою страну, которые будут переданы детям.
Кроме того, к Дню государственного флага России песню «За тебя, Родина-мать» исполнили артисты Николай Расторгуев, SHAMAN, Олег Газманов, Александр Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Кирилл Андреев из «Иванушек» и «Город 312». Участники клипа поделились своими впечатлениями. SHAMAN отметил, что все песни, написанные с душой, вызывают чувство любви.
Олег Газманов подчеркнул важность создания искреннего и вдохновляющего произведения, которое не должно быть банальным. Скляр заявил, что любит эту песню, особенно в исполнении Расторгуева. Клип был создан при сотрудничестве продюсерского центра «Интеграция» и продюсерского центра Игоря Матвиенко, а производством занималась компания MAG Film.
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