Газманов записал хит ко Дню государственного флага. Видео

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Олег Газманов поздравил россиян с Днем государственного флага
Олег Газманов поздравил россиян с Днем государственного флага Фото:

Певец Олег Газманов выпустил новую песню «Русский мир» в честь Дня государственного флага. В своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» артист тепло поздравил россиян с этим праздником.

«Дорогие друзья, россияне! Примите мои искренние поздравления с днем государственного флага России!» — написал Газманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте».

Певец поблагодарил все субъекты РФ и всех тех, кто откликнулся, присылал видео и принял участие в создании клипа на его новую песню «Русский Мир». Также артист процитировал отрывок из песни о единстве под общим гимном и флагом, воспоминаниях о победе в Великой Отечественной войне и вере в свою страну, которые будут переданы детям.

Кроме того, к Дню государственного флага России песню «За тебя, Родина-мать» исполнили артисты Николай Расторгуев, SHAMAN, Олег Газманов, Александр Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Кирилл Андреев из «Иванушек» и «Город 312». Участники клипа поделились своими впечатлениями. SHAMAN отметил, что все песни, написанные с душой, вызывают чувство любви.

Олег Газманов подчеркнул важность создания искреннего и вдохновляющего произведения, которое не должно быть банальным. Скляр заявил, что любит эту песню, особенно в исполнении Расторгуева. Клип был создан при сотрудничестве продюсерского центра «Интеграция» и продюсерского центра Игоря Матвиенко, а производством занималась компания MAG Film.

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Певец Олег Газманов выпустил новую песню «Русский мир» в честь Дня государственного флага. В своем сообщении в социальной сети «ВКонтакте» артист тепло поздравил россиян с этим праздником. «Дорогие друзья, россияне! Примите мои искренние поздравления с днем государственного флага России!» — написал Газманов на своей странице в соцсети «ВКонтакте». Певец поблагодарил все субъекты РФ и всех тех, кто откликнулся, присылал видео и принял участие в создании клипа на его новую песню «Русский Мир». Также артист процитировал отрывок из песни о единстве под общим гимном и флагом, воспоминаниях о победе в Великой Отечественной войне и вере в свою страну, которые будут переданы детям. Кроме того, к Дню государственного флага России песню «За тебя, Родина-мать» исполнили артисты Николай Расторгуев, SHAMAN, Олег Газманов, Александр Скляр, Александр Маршал, Виктория Дайнеко, группа «Корни», Кирилл Андреев из «Иванушек» и «Город 312». Участники клипа поделились своими впечатлениями. SHAMAN отметил, что все песни, написанные с душой, вызывают чувство любви. Олег Газманов подчеркнул важность создания искреннего и вдохновляющего произведения, которое не должно быть банальным. Скляр заявил, что любит эту песню, особенно в исполнении Расторгуева. Клип был создан при сотрудничестве продюсерского центра «Интеграция» и продюсерского центра Игоря Матвиенко, а производством занималась компания MAG Film.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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