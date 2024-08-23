Эндокринолог рассказала, как снизить риск развития диабета

Сбалансированное питание снижает риск развития диабета

23 августа 2024 в 09:51 Размер текста - 17 +

Сбалансированное питание снижает риск развития диабета Фото: Размик Закарян © URA.RU Чтобы повысить чувствительность клеток организма к инсулину, резистентность к которому ведет к преддиабету, стоит снизить массу тела. Об этом говорит врач-эндокринолог Вероника Неудахина. Похудеть поможет повышение физической активности и умеренное ограничение количества калорий, а также сбалансированное питание. «Цельнозерновые крупы, картофель, хлеб и другие источники углеводов должны быть в каждом приеме пищи, в том числе во время ужина. Необходимо также достаточное потребление белка — мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов», — сообщает Неудахина изданию «Известия». Такая диета поможет снизить вес и восстановить чувствительность к инсулину. Сахар, объясняет Неудахина, является основным источником энергии и нужен всем клеткам организма человека для его нормальной работы. Однако, если сахар усваивается неправильно, может возникнуть риск развития сахарного диабета. Врач-эндокринолог объясняет, что сахарный диабет бывает двух типов: при первом поджелудочная железа практически не вырабатывает инсулин, это врожденное состояние организма. Второй тип характеризуется избытком глюкозы в крови, а клетки перестают быть чувствительными к гормону. Этот тип болезни приобретается в течение жизни. Состояние, предшествующее заболеванию — преддиабет, диагностируется в том случае, когда уровень сахара в крови уже превышает норму, но недостаточно высок, чтобы заболевание можно назвать диабетом, уточняет Неудахина. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Чтобы повысить чувствительность клеток организма к инсулину, резистентность к которому ведет к преддиабету, стоит снизить массу тела. Об этом говорит врач-эндокринолог Вероника Неудахина. Похудеть поможет повышение физической активности и умеренное ограничение количества калорий, а также сбалансированное питание. «Цельнозерновые крупы, картофель, хлеб и другие источники углеводов должны быть в каждом приеме пищи, в том числе во время ужина. Необходимо также достаточное потребление белка — мяса, птицы, рыбы, молочных продуктов», — сообщает Неудахина изданию «Известия». Такая диета поможет снизить вес и восстановить чувствительность к инсулину. Сахар, объясняет Неудахина, является основным источником энергии и нужен всем клеткам организма человека для его нормальной работы. Однако, если сахар усваивается неправильно, может возникнуть риск развития сахарного диабета. Врач-эндокринолог объясняет, что сахарный диабет бывает двух типов: при первом поджелудочная железа практически не вырабатывает инсулин, это врожденное состояние организма. Второй тип характеризуется избытком глюкозы в крови, а клетки перестают быть чувствительными к гормону. Этот тип болезни приобретается в течение жизни. Состояние, предшествующее заболеванию — преддиабет, диагностируется в том случае, когда уровень сахара в крови уже превышает норму, но недостаточно высок, чтобы заболевание можно назвать диабетом, уточняет Неудахина.