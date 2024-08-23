Другие водители аккуратно объезжают участок аварии
В Екатеринбурге днем 23 августа на улице Альпинистов фура сбила столб и перегородила проезжую часть. На место происшествия приехала скорая, рассказал читатель URA.RU.
«На повороте улицы Альпинистов фура снесла столб, который теперь висит на проводах. Сюда приехали медики, никто не пострадал. Техника перекрыла дорогу, но водители аккуратно объезжают препятствие», — сказал собеседник, отметив, что затора не участке нет.
Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.
Снесенный столб повис на проводах
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