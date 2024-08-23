В Екатеринбурге фура снесла столб и перекрыла дорогу. Фото

23 августа 2024 в 18:01 Размер текста - 17 +

Другие водители аккуратно объезжают участок аварии Фото: Александр Елизаров © URA.RU В Екатеринбурге днем 23 августа на улице Альпинистов фура сбила столб и перегородила проезжую часть. На место происшествия приехала скорая, рассказал читатель URA.RU. «На повороте улицы Альпинистов фура снесла столб, который теперь висит на проводах. Сюда приехали медики, никто не пострадал. Техника перекрыла дорогу, но водители аккуратно объезжают препятствие», — сказал собеседник, отметив, что затора не участке нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил. Снесенный столб повис на проводах Фото: telegram-канал «Злой Екатеринбург» Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Екатеринбурге днем 23 августа на улице Альпинистов фура сбила столб и перегородила проезжую часть. На место происшествия приехала скорая, рассказал читатель URA.RU. «На повороте улицы Альпинистов фура снесла столб, который теперь висит на проводах. Сюда приехали медики, никто не пострадал. Техника перекрыла дорогу, но водители аккуратно объезжают препятствие», — сказал собеседник, отметив, что затора не участке нет. Корреспондент URA.RU обратился за комментарием в пресс-службу городской Госавтоинспекции. На момент публикации ответ не поступил.