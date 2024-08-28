Военнослужащий из ЯНАО совершил подвиг в ДНР

Мэр из ЯНАО Сакал сообщил о подвиге земляка в поселке Желанное
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Военнослужащий, призванный из Приуральского района, сбил БПЛА противника и спас подразделение
Военнослужащий, призванный из Приуральского района, сбил БПЛА противника и спас подразделение Фото:
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Спецоперация РФ на Украине

Военнослужащий, призванный из Приуральского района ЯНАО Владимир безупречно выполнил боевую задачу в поселке Желанное (ДНР), а при ротации сбил дрон ВСУ, что позволило группе уйти без потерь. Историей подвига земляка поделился глава района Иван Сакал.

«Гордимся земляком! Ждем домой с победой», — написал Иван Сакал в telegram-канале.

Группа Владимира 12 августа заняла позиции в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР и удерживала их шесть дней, расширяя плацдарм. При ротации подразделений 18 августа группу обнаружил вражеский FPV-дрон. Заметив приготовившийся к атаке БПЛА, точным огнем из штатного оружия, Владимир уничтожил угрожающий группе объект и смог избежать потерь личного состава.

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Военнослужащий, призванный из Приуральского района ЯНАО Владимир безупречно выполнил боевую задачу в поселке Желанное (ДНР), а при ротации сбил дрон ВСУ, что позволило группе уйти без потерь. Историей подвига земляка поделился глава района Иван Сакал. «Гордимся земляком! Ждем домой с победой», — написал Иван Сакал в telegram-канале. Группа Владимира 12 августа заняла позиции в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР и удерживала их шесть дней, расширяя плацдарм. При ротации подразделений 18 августа группу обнаружил вражеский FPV-дрон. Заметив приготовившийся к атаке БПЛА, точным огнем из штатного оружия, Владимир уничтожил угрожающий группе объект и смог избежать потерь личного состава.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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