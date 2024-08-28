Военнослужащий из ЯНАО совершил подвиг в ДНР

Военнослужащий, призванный из Приуральского района ЯНАО Владимир безупречно выполнил боевую задачу в поселке Желанное (ДНР), а при ротации сбил дрон ВСУ, что позволило группе уйти без потерь. Историей подвига земляка поделился глава района Иван Сакал.
«Гордимся земляком! Ждем домой с победой», — написал Иван Сакал в telegram-канале.
Группа Владимира 12 августа заняла позиции в поселке Желанное Ясиноватского района ДНР и удерживала их шесть дней, расширяя плацдарм. При ротации подразделений 18 августа группу обнаружил вражеский FPV-дрон. Заметив приготовившийся к атаке БПЛА, точным огнем из штатного оружия, Владимир уничтожил угрожающий группе объект и смог избежать потерь личного состава.
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