31 августа 2024

Ученые объяснили, как рост человека связан с появлением рака кишечника

The Conversation: высокие люди чаще болеют раком толстой кишки и других органов
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Ученые считают, что на каждые 10 сантиметров риск развития рака повышается на 16%
Ученые считают, что на каждые 10 сантиметров риск развития рака повышается на 16% Фото:

Ученые Университета Квинсленда в Австралии обнаружили больший риск развития некоторых видов рака среди более высоких людей. По статистике, у них чаще диагностируют рак поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников, предстательной железы, почек, меланому (кожи) и молочной железы.

«Начиная с определенного момента, каждые 10 сантиметров роста повышают риск развития рака примерно на 16%», — передает научный портал The Conversation. Это связано с увеличением количества клеток в организме, что увеличивает вероятность генетических повреждений при их делении.

Они также рассматривают несколько теорий, объясняющих связь между ростом человека и риском развития рака. Одна из теорий предполагает роль гормона инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), который может способствовать увеличению риска рака у людей с более высоким его уровнем. Снизить риск можно, придерживаясь здоровой диеты, регулярно занимаясь спортом, контролируя свой вес, бросив курить и с осторожностью проводя время под прямыми лучами солнца.

Ранее URA.RU писало о первых симптомах рака у детей. Распространенными симптомами рака у детей являются изменения в аппетите, бледность кожи, отечность, пояснил детский хирург-онколог Сергей Тупоногов.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Подписка на URA.RU в Telegram - удобный способ быть в курсе важных новостей! Подписывайтесь и будьте в центре событий. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Ученые Университета Квинсленда в Австралии обнаружили больший риск развития некоторых видов рака среди более высоких людей. По статистике, у них чаще диагностируют рак поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников, предстательной железы, почек, меланому (кожи) и молочной железы. «Начиная с определенного момента, каждые 10 сантиметров роста повышают риск развития рака примерно на 16%», — передает научный портал The Conversation. Это связано с увеличением количества клеток в организме, что увеличивает вероятность генетических повреждений при их делении. Они также рассматривают несколько теорий, объясняющих связь между ростом человека и риском развития рака. Одна из теорий предполагает роль гормона инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), который может способствовать увеличению риска рака у людей с более высоким его уровнем. Снизить риск можно, придерживаясь здоровой диеты, регулярно занимаясь спортом, контролируя свой вес, бросив курить и с осторожностью проводя время под прямыми лучами солнца. Ранее URA.RU писало о первых симптомах рака у детей. Распространенными симптомами рака у детей являются изменения в аппетите, бледность кожи, отечность, пояснил детский хирург-онколог Сергей Тупоногов.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...