Ученые объяснили, как рост человека связан с появлением рака кишечника

Ученые Университета Квинсленда в Австралии обнаружили больший риск развития некоторых видов рака среди более высоких людей. По статистике, у них чаще диагностируют рак поджелудочной железы, толстой кишки, матки, яичников, предстательной железы, почек, меланому (кожи) и молочной железы.
«Начиная с определенного момента, каждые 10 сантиметров роста повышают риск развития рака примерно на 16%», — передает научный портал The Conversation. Это связано с увеличением количества клеток в организме, что увеличивает вероятность генетических повреждений при их делении.
Они также рассматривают несколько теорий, объясняющих связь между ростом человека и риском развития рака. Одна из теорий предполагает роль гормона инсулиноподобного фактора роста 1 (ИФР-1), который может способствовать увеличению риска рака у людей с более высоким его уровнем. Снизить риск можно, придерживаясь здоровой диеты, регулярно занимаясь спортом, контролируя свой вес, бросив курить и с осторожностью проводя время под прямыми лучами солнца.
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