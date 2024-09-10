Шмыгаль сообщил об уничтожении практически всех ТЭЦ в Харькове

10 сентября 2024 в 16:45 Размер текста - 17 +

В Харькове повреждены практически все теплоэлектростанции, заявил Шмыгаль Фото: Дмитрий Ткачук © URA.RU новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине В Харькове из-за военных действий и атак российской армии уничтожены практически все теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков», — заявил Шмыгаль на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что сейчас туда доставляют мобильные котельные мощностью один мегаватт. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети производства ГЭС. Он добавил, что без кредитования и инвестиций союзников Украина не сможет в ближайшие три-четыре месяца восстановить объекты, передает RT. По данным немецкого издания Welt, в зимний период граждане Украины могут столкнуться с дефицитом электроэнергии по всей стране, что может привести к их бегству за границу. Перебои в электро- и водоснабжении связаны непосредственно с ударами ВС РФ по объектам критической инфрастуктуры Украины в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

В Харькове из-за военных действий и атак российской армии уничтожены практически все теплоэлектростанции (ТЭЦ). Об этом сообщил премьер-министр Украины Денис Шмыгаль. «Россияне практически уничтожили нам все ТЭЦ, которые были вокруг Харькова, которые содержали Харьков», — заявил Шмыгаль на брифинге. Его слова передает РИА Новости. Он добавил, что сейчас туда доставляют мобильные котельные мощностью один мегаватт. Ранее украинский лидер Владимир Зеленский сообщал, что Украина лишилась 80% тепловой электрогенерации и трети производства ГЭС. Он добавил, что без кредитования и инвестиций союзников Украина не сможет в ближайшие три-четыре месяца восстановить объекты, передает RT. По данным немецкого издания Welt, в зимний период граждане Украины могут столкнуться с дефицитом электроэнергии по всей стране, что может привести к их бегству за границу. Перебои в электро- и водоснабжении связаны непосредственно с ударами ВС РФ по объектам критической инфрастуктуры Украины в ответ на вторжение ВСУ в Курскую область.