Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова

Собчак обвинила четвертую жену Шнурова в развале «Ленинграда»

24 сентября 2024 в 08:21 Размер текста - 17 +

Шнуров перестал общаться со своим концертным директором из-за влияния его жены Ольги, заявила Ксения Собчак Фото: Вадим Ахметов © URA.RU Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Ольга Абрамова, развалила коллектив и сделала все, чтобы Шнуров не общался со своим концертным директором и друзьями. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. Новость по теме Привычка жениться или реальная любовь: как Сергею Шнурову удалось пережить четыре брака «Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. <…> Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Журналистка добавила, что на данный момент группа «Ленинград» больше не собирает стадионы, а выступает на корпоративах. Все это пришлось на времена, когда Шнуров был женат на Абрамовой. Ксения Собчак надеется, что после их развода может произойти ренессанс. Также журналистка считает третью жену Шнурова — Матильду — достойной женщиной, ей же артист обязан взлетом своей карьеры. Ранее сообщалось, что Ольга Шнурова (Абрамова) подала на развод. Сергей и Ольга Шнуровы прожили в браке шесть лет, они тайно поженились в 2018 году, а в 2021 и 2022 годах у них родились дети. Разница между возрастами супругов составляет 18 лет, передает 360.ru. Ольга Шнурова родом из Екатеринбурга. Ее отцом является миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Ольга Абрамова, развалила коллектив и сделала все, чтобы Шнуров не общался со своим концертным директором и друзьями. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. «Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. <…> Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Журналистка добавила, что на данный момент группа «Ленинград» больше не собирает стадионы, а выступает на корпоративах. Все это пришлось на времена, когда Шнуров был женат на Абрамовой. Ксения Собчак надеется, что после их развода может произойти ренессанс. Также журналистка считает третью жену Шнурова — Матильду — достойной женщиной, ей же артист обязан взлетом своей карьеры. Ранее сообщалось, что Ольга Шнурова (Абрамова) подала на развод. Сергей и Ольга Шнуровы прожили в браке шесть лет, они тайно поженились в 2018 году, а в 2021 и 2022 годах у них родились дети. Разница между возрастами супругов составляет 18 лет, передает 360.ru. Ольга Шнурова родом из Екатеринбурга. Ее отцом является миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.