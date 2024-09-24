Собчак выступила с обвинениями в адрес молодой жены Шнурова

Собчак обвинила четвертую жену Шнурова в развале «Ленинграда»
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Сергей Шнуров, лидер группировки «Ленинград» и член возглавляемой бизнес-омбудсменом РФ Борисом Титовым «Партии роста», на встрече с партийцами. Челябинск, шнуров сергей
Шнуров перестал общаться со своим концертным директором из-за влияния его жены Ольги, заявила Ксения Собчак Фото:

Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Ольга Абрамова, развалила коллектив и сделала все, чтобы Шнуров не общался со своим концертным директором и друзьями. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак.

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«Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. <…> Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — заявила Собчак в своем telegram-канале.

Журналистка добавила, что на данный момент группа «Ленинград» больше не собирает стадионы, а выступает на корпоративах. Все это пришлось на времена, когда Шнуров был женат на Абрамовой. Ксения Собчак надеется, что после их развода может произойти ренессанс. Также журналистка считает третью жену Шнурова — Матильду — достойной женщиной, ей же артист обязан взлетом своей карьеры.

Ранее сообщалось, что Ольга Шнурова (Абрамова) подала на развод. Сергей и Ольга Шнуровы прожили в браке шесть лет, они тайно поженились в 2018 году, а в 2021 и 2022 годах у них родились дети. Разница между возрастами супругов составляет 18 лет, передает 360.ru.

Ольга Шнурова родом из Екатеринбурга. Ее отцом является миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.

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Жена лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, Ольга Абрамова, развалила коллектив и сделала все, чтобы Шнуров не общался со своим концертным директором и друзьями. Об этом сообщила журналистка и телеведущая Ксения Собчак. «Не знаю, что конкретно происходит в личной жизни Сергея, но история с его последней женой очень поучительная. <…> Ольга действительно сделала все, чтобы он не общался вообще ни с кем из своих друзей. В том числе и со своим ближайшим человеком — его концертным директором», — заявила Собчак в своем telegram-канале. Журналистка добавила, что на данный момент группа «Ленинград» больше не собирает стадионы, а выступает на корпоративах. Все это пришлось на времена, когда Шнуров был женат на Абрамовой. Ксения Собчак надеется, что после их развода может произойти ренессанс. Также журналистка считает третью жену Шнурова — Матильду — достойной женщиной, ей же артист обязан взлетом своей карьеры. Ранее сообщалось, что Ольга Шнурова (Абрамова) подала на развод. Сергей и Ольга Шнуровы прожили в браке шесть лет, они тайно поженились в 2018 году, а в 2021 и 2022 годах у них родились дети. Разница между возрастами супругов составляет 18 лет, передает 360.ru. Ольга Шнурова родом из Екатеринбурга. Ее отцом является миллиардер и бывший топ-менеджер УГМК Валерий Абрамов.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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