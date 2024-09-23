Жена Сергея Шнурова подала на развод

23 сентября 2024 в 17:44 Размер текста - 17 +

Жена Сергея Шнурова подала на развод, пара прожила вместе 6 лет Фото: Соцсети Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, уроженка Екатеринбурга, Ольга, подала на развод с музыкантом. Иск был зарегистрирован 16 сентября. «Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с артистом», — сообщил telegram-канал Super.ru со ссылкой на базу данных суда. Отмечается, что иск занесен в базу данных суда еще 16 сентября. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Летом 2021 года у пары родился первенец. В 2022 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что пара ждет второго ребенка. В браке пара прожила всего 6 лет. Разница в возрасте между ними — 18 лет. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, уроженка Екатеринбурга, Ольга, подала на развод с музыкантом. Иск был зарегистрирован 16 сентября. «Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с артистом», — сообщил telegram-канал Super.ru со ссылкой на базу данных суда. Отмечается, что иск занесен в базу данных суда еще 16 сентября. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Летом 2021 года у пары родился первенец. В 2022 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что пара ждет второго ребенка. В браке пара прожила всего 6 лет. Разница в возрасте между ними — 18 лет.