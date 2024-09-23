Жена Сергея Шнурова подала на развод

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Жена Сергея Шнурова подала на развод, пара прожила вместе 6 лет Фото:

Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, уроженка Екатеринбурга, Ольга, подала на развод с музыкантом. Иск был зарегистрирован 16 сентября.

«Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с артистом», — сообщил telegram-канал Super.ru со ссылкой на базу данных суда. Отмечается, что иск занесен в базу данных суда еще 16 сентября.

Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Летом 2021 года у пары родился первенец. В 2022 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что пара ждет второго ребенка.

В браке пара прожила всего 6 лет. Разница в возрасте между ними — 18 лет.

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Супруга лидера группы «Ленинград» Сергея Шнурова, уроженка Екатеринбурга, Ольга, подала на развод с музыкантом. Иск был зарегистрирован 16 сентября. «Жена Сергея Шнурова Ольга подала на развод с артистом», — сообщил telegram-канал Super.ru со ссылкой на базу данных суда. Отмечается, что иск занесен в базу данных суда еще 16 сентября. Супруги тайно поженились в декабре 2018 года. Летом 2021 года у пары родился первенец. В 2022 году телеведущая Ксения Собчак заявила, что пара ждет второго ребенка. В браке пара прожила всего 6 лет. Разница в возрасте между ними — 18 лет.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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