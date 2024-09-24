Создатель онлайн-библиотеки «Flibusta»* заявил об окончании работы сайта

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Смертельно больной создатель "Флибусты" объявил о закрытии проекта
Смертельно больной создатель "Флибусты" объявил о закрытии проекта Фото:

Онлайн-библиотека Flibusta (заблокирован на территории РФ) объявила о закрытии из-за злокачественной опухоли, которая была обнаружена у создателя сервиса, известного под псевдонимом Stiver. Об этом сообщил сам создатель.  

«Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Flibusta“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал владелец проекта, его слова передает РБК. Он отметил, что сервис проработает еще несколько недель, так как серверы для работы оплачены только на это время. 

Проект был запущен в 2009 году, там находились книги на разных языках с бесплатным доступом к ним. С 2015 года российские власти предпринимали попытки блокировки сервиса из-за его «пиратской» деятельности. В 2016 году Московский городской суд вынес решение заблокировать сайт навсегда. 

*Сервис заблокирован на территории России

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Онлайн-библиотека Flibusta (заблокирован на территории РФ) объявила о закрытии из-за злокачественной опухоли, которая была обнаружена у создателя сервиса, известного под псевдонимом Stiver. Об этом сообщил сам создатель.   «Я в больнице с неприличных размеров глиобластомой. К сожалению, „Flibusta“ на этом, видимо, закончилась, как и я сам», — написал владелец проекта, его слова передает РБК. Он отметил, что сервис проработает еще несколько недель, так как серверы для работы оплачены только на это время.  Проект был запущен в 2009 году, там находились книги на разных языках с бесплатным доступом к ним. С 2015 года российские власти предпринимали попытки блокировки сервиса из-за его «пиратской» деятельности. В 2016 году Московский городской суд вынес решение заблокировать сайт навсегда.  *Сервис заблокирован на территории России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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