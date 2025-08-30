В весенне-летний период украинская армия сосредоточила основные усилия на замедлении продвижения ВС РФ, но понесла значительные потери. Теперь командование ВСУ вынуждено перебрасывать наиболее подготовленные части с одного участка фронта на другой. Сейчас стратегическая инициатива полностью принадлежит российским бойцам, сообщил начальник Генштаба армии России — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.
«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери», — заявил Герасимов. Его слова приводятся в telegram-канале Минобороны.
По его словам, успехи на фронте обеспечиваются своевременными поставками необходимого количества высокоточного вооружения, ракет, боеприпасов и другого военного имущества и техники. Однако ключевое значение на фронте по-прежнему имеют действия ВС РФ, которые в ходе выполнения поставленных задач демонстрируют верность стране, сплоченность, боевое товарищество и взаимную поддержку. Все эти качества традиционно присущи российской армии, отметил Валерий Герасимов.
Он также сообщил, что ВС РФ освободили 99,7% территорий в ЛНР — остается взять под контроль менее 60 квадратных километров. Также бойцы удерживают 79% территорий в ДНР и контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей.
