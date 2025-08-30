Герасимов: ВСУ несут большие потери, пытаясь остановить наступление ВС РФ

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Герасимов рассказал, чем обернулось для ВСУ наступление российской армии на фронте
Герасимов рассказал, чем обернулось для ВСУ наступление российской армии на фронте Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

В весенне-летний период украинская армия сосредоточила основные усилия на замедлении продвижения ВС РФ, но понесла значительные потери. Теперь командование ВСУ вынуждено перебрасывать наиболее подготовленные части с одного участка фронта на другой. Сейчас стратегическая инициатива полностью принадлежит российским бойцам, сообщил начальник Генштаба армии России — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов.

«Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери», — заявил Герасимов. Его слова приводятся в  telegram-канале Минобороны. 

По его словам, успехи на фронте обеспечиваются своевременными поставками необходимого количества высокоточного вооружения, ракет, боеприпасов и другого военного имущества и техники. Однако ключевое значение на фронте по-прежнему имеют действия ВС РФ, которые в ходе выполнения поставленных задач демонстрируют верность стране, сплоченность, боевое товарищество и взаимную поддержку. Все эти качества традиционно присущи российской армии, отметил Валерий Герасимов. 

Он также сообщил, что ВС РФ освободили 99,7% территорий в ЛНР — остается взять под контроль менее 60 квадратных километров. Также бойцы удерживают 79% территорий в ДНР и контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. 

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Будьте в числе первых, кто узнает все самые важные новости России и мира! Присоединяйтесь к подписчикам канала URA.RU в главном мессенджере России - MAX. Подписаться на URA.RU.

Каждый день — только самое важное. Читайте дайджест главных событий России и мира от URA.RU, чтобы оставаться в курсе. Подпишись!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
В весенне-летний период украинская армия сосредоточила основные усилия на замедлении продвижения ВС РФ, но понесла значительные потери. Теперь командование ВСУ вынуждено перебрасывать наиболее подготовленные части с одного участка фронта на другой. Сейчас стратегическая инициатива полностью принадлежит российским бойцам, сообщил начальник Генштаба армии России — командующий Объединенной группировкой войск (сил) в зоне проведения спецоперации генерал армии Валерий Герасимов. «Анализ состояния украинских войск показывает, что в весенне-летний период противник все усилия сосредоточил на замедлении нашего наступления, неся при этом большие потери», — заявил Герасимов. Его слова приводятся в  telegram-канале Минобороны.  По его словам, успехи на фронте обеспечиваются своевременными поставками необходимого количества высокоточного вооружения, ракет, боеприпасов и другого военного имущества и техники. Однако ключевое значение на фронте по-прежнему имеют действия ВС РФ, которые в ходе выполнения поставленных задач демонстрируют верность стране, сплоченность, боевое товарищество и взаимную поддержку. Все эти качества традиционно присущи российской армии, отметил Валерий Герасимов.  Он также сообщил, что ВС РФ освободили 99,7% территорий в ЛНР — остается взять под контроль менее 60 квадратных километров. Также бойцы удерживают 79% территорий в ДНР и контролируют 74% Запорожской и 76% Херсонской областей. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...