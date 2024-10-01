КСИР опроверг заявления о войне между Ираном и Израилем

Иранский Корпус стражей исламской революции (КСИР, элитные подразделения Вооруженных сил страны) опроверг заявления о войне между Израилем и Ираном. По словам военных, такие слухи формируются для психологического давления на иранских граждан.
«Объявления, приписываемые органам безопасности, в которых ситуация представлена как военное положение, являются фейком и соответствуют психологическим операциям противника», — публикует объявление КСИР Tasnim. Его слова приводит РИА Новости.
Вечером 1 октября Иран запустил в сторону Израиля около 400 ракет, включая гиперзвуковые. В КСИР назвали атаку местью за убийство замглавы организации Аббаса Нилфорушана, главы политбюро ХАМАС Исмаила Хании, лидера ливанского шиитского движения «Хезболла» Хасана Насраллы, передает RT. Силы США защищают Израиль от ударов. Подробнее о ЧП — в онлайн-трансляции URA.RU.
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