В Нигере записали рэп для Путина. Видео

© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент России Владимир Путин на встрече с доверенными лицами. Москва, путин владимир
В честь 72-летия Владимира Путина в Нигерии записали рэп-поздравление Фото:

Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщил директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф.

«В Нигере записали рэп-поздравление Путину с днем рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на Иссуффа. На видео талантливые жители Нигерии поздравляют главу РФ с 72-летием.

Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. Также в песне звучит строчка «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу».

Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сейчас его знает весь мир, а за его действиями следят лидеры крупнейших держав. О том, как и где Путин отметит свой день рождения — в материале URA.RU.

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщил директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф. «В Нигере записали рэп-поздравление Путину с днем рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на Иссуффа. На видео талантливые жители Нигерии поздравляют главу РФ с 72-летием. Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. Также в песне звучит строчка «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу». Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сейчас его знает весь мир, а за его действиями следят лидеры крупнейших держав. О том, как и где Путин отметит свой день рождения — в материале URA.RU.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...