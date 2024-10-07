Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщил директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф.
«В Нигере записали рэп-поздравление Путину с днем рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на Иссуффа. На видео талантливые жители Нигерии поздравляют главу РФ с 72-летием.
Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. Также в песне звучит строчка «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу».
Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сейчас его знает весь мир, а за его действиями следят лидеры крупнейших держав. О том, как и где Путин отметит свой день рождения — в материале URA.RU.
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