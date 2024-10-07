В Нигере записали рэп для Путина. Видео

07 октября 2024 в 20:11 Размер текста - 17 +

В честь 72-летия Владимира Путина в Нигерии записали рэп-поздравление Фото: Владимир Андреев © URA.RU Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщил директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф. «В Нигере записали рэп-поздравление Путину с днем рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на Иссуффа. На видео талантливые жители Нигерии поздравляют главу РФ с 72-летием. Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. Также в песне звучит строчка «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу». Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сейчас его знает весь мир, а за его действиями следят лидеры крупнейших держав. О том, как и где Путин отметит свой день рождения — в материале URA.RU. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Рэп-исполнители из Нигерии записали видеопоздравление президенту России Владимиру Путину в честь его дня рождения. Об этом сообщил директор Русского Дома в Нигере Белло Иссуфф. «В Нигере записали рэп-поздравление Путину с днем рождения», — пишет ТАСС со ссылкой на Иссуффа. На видео талантливые жители Нигерии поздравляют главу РФ с 72-летием. Песня на французском языке называется «Владимир Путин рулит». В ней исполнители говорят о том, что российский лидер готов на все ради своего народа, он устремлен в будущее. Также в песне звучит строчка «Темной ночью бодрствует <…> разрабатывает стратегии, чтобы сыграть свою роль, он отдает свою энергию народу». Президент России Владимир Путин родился 7 октября 1952 года в рабочей семье в Ленинграде. Сейчас его знает весь мир, а за его действиями следят лидеры крупнейших держав. О том, как и где Путин отметит свой день рождения — в материале URA.RU.