«Осторожно, новости»: сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за атаки хакеров

10 октября 2024 в 17:22 Размер текста - 17 +

Из-за атаки хакеров на холдинг ВГТРК обрушены внутренние сервисы и сотрудники не могут получить зарплату Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Вещательный холдинг ВГТРК столкнулся с проблемами из-за хакерской атаки, которая нарушила работу вещания и внутренних сервисов, а сотрудники не могут получить свои зарплаты. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за масштабной хакерской атаки, которая обрушила работу вещания и внутренние сервисы», — передает telegram-канал. Сотрудникам холдинга задерживают выплату зарплаты, которая обычно производится 10-го числа каждого месяца. По информации от источников, минимум 100 человек оказались без выплат, и им не сообщают точные сроки начисления зарплаты. Существует опасение, что задержки могут продолжиться и в ближайший понедельник. Источники также сообщают, что схожие проблемы с задержкой зарплаты возникли и у сотрудников канала «Москва 24». Хакерская атака, произошедшая утром 7 октября, привела к взлому каналов и радиостанций ВГТРК. Онлайн-трансляции таких каналов, как «Россия 1», «Россия 24», «Культура», радиостанций «Вести FM», «Маяк» и других были приостановлены. В эфир шли архивные видео. Кроме того, произошел сбой внутреннего сервера, что повлекло за собой недоступность всего архива холдинга. URA.RU направило запрос в пресс-службу ВГТРК. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее сообщалось, что в онлайн-вещании и внутренних сервисах ВГТРК произошел сбой. По предварительным данным, причиной стала масштабная хакерская атака. Источник отметил, что хакеры стерли все с серверов, включая резервные копии, восстановление систем может занять продолжительное время. При этом представители ВГТРК воздержались от комментариев по поводу инцидента. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Вещательный холдинг ВГТРК столкнулся с проблемами из-за хакерской атаки, которая нарушила работу вещания и внутренних сервисов, а сотрудники не могут получить свои зарплаты. Об этом сообщает telegram-канал «Осторожно, новости». «Сотрудникам ВГТРК задерживают зарплату из-за масштабной хакерской атаки, которая обрушила работу вещания и внутренние сервисы», — передает telegram-канал. Сотрудникам холдинга задерживают выплату зарплаты, которая обычно производится 10-го числа каждого месяца. По информации от источников, минимум 100 человек оказались без выплат, и им не сообщают точные сроки начисления зарплаты. Существует опасение, что задержки могут продолжиться и в ближайший понедельник. Источники также сообщают, что схожие проблемы с задержкой зарплаты возникли и у сотрудников канала «Москва 24». Хакерская атака, произошедшая утром 7 октября, привела к взлому каналов и радиостанций ВГТРК. Онлайн-трансляции таких каналов, как «Россия 1», «Россия 24», «Культура», радиостанций «Вести FM», «Маяк» и других были приостановлены. В эфир шли архивные видео. Кроме того, произошел сбой внутреннего сервера, что повлекло за собой недоступность всего архива холдинга. URA.RU направило запрос в пресс-службу ВГТРК. На момент публикации материала ответа не поступило. Ранее сообщалось, что в онлайн-вещании и внутренних сервисах ВГТРК произошел сбой. По предварительным данным, причиной стала масштабная хакерская атака. Источник отметил, что хакеры стерли все с серверов, включая резервные копии, восстановление систем может занять продолжительное время. При этом представители ВГТРК воздержались от комментариев по поводу инцидента.