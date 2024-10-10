На ресурсы РИА Новости совершена крупная атака хакеров

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Хакеры атаковали РИА Новости, службам безопасности удалось отразить атаку
Хакеры атаковали РИА Новости, службам безопасности удалось отразить атаку Фото:

Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости и Sputnik. Службам безопасности и IT медиагруппы «Россия сегодня» удалось ее отразить. Отмечается, что велась атака из Латинской Америки и с адресов в азиатских странах.

«Службы безопасности и IT медиагруппы „Россия сегодня“ отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. <...> Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована», — сообщили РИА Новости представители технической службы «Россия сегодня». Там же отметили, что велась атака с адресов в Латинской Америке и из азиатских стран.

Ранее хакеры оборвали вещание ВГТРК. Из-за кибератаки в онлайн-вещании и внутренних сервисах компании произошел сбой.

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Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости и Sputnik. Службам безопасности и IT медиагруппы «Россия сегодня» удалось ее отразить. Отмечается, что велась атака из Латинской Америки и с адресов в азиатских странах. «Службы безопасности и IT медиагруппы „Россия сегодня“ отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. <...> Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована», — сообщили РИА Новости представители технической службы «Россия сегодня». Там же отметили, что велась атака с адресов в Латинской Америке и из азиатских стран. Ранее хакеры оборвали вещание ВГТРК. Из-за кибератаки в онлайн-вещании и внутренних сервисах компании произошел сбой.
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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