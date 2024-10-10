На ресурсы РИА Новости совершена крупная атака хакеров

Хакеры совершили массированную атаку на ресурсы РИА Новости и Sputnik. Службам безопасности и IT медиагруппы «Россия сегодня» удалось ее отразить. Отмечается, что велась атака из Латинской Америки и с адресов в азиатских странах.
«Службы безопасности и IT медиагруппы „Россия сегодня“ отразили массированную хакерскую атаку, которая началась около 11 часов утра. <...> Отработка систем защиты произошла достаточно быстро, атака была купирована», — сообщили РИА Новости представители технической службы «Россия сегодня». Там же отметили, что велась атака с адресов в Латинской Америке и из азиатских стран.
Ранее хакеры оборвали вещание ВГТРК. Из-за кибератаки в онлайн-вещании и внутренних сервисах компании произошел сбой.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.