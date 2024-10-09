Кадыров: в Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО

10 октября 2024 в 01:03 Размер текста - 17 +

Кадыров поручил взять этот вопрос под контроль Фото: Официальный сайт Правительства Чеченской Республики новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине. «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине. «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.