Кадыров: в Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине.
«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале.
Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.
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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине. «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.