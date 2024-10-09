09 октября 2024

Кадыров: в Чечне правонарушителей будут отправлять на СВО

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Рамзан Кадыров. stock, кадыров рамзан, stock
Кадыров поручил взять этот вопрос под контроль Фото:
новость из сюжета
Спецоперация РФ на Украине

Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине.

«Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале.

Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.

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Глава Чечни Рамзан Кадыров предложил новый метод борьбы с правонарушениями в республике. Он заявил, что молодых людей, ведущих аморальный образ жизни и не уважающих закон, могут отправить в зону специальной военной операции на Украине. «Не уважаешь закон — либо за решетку по максимально полагающемуся сроку, либо подписывай контракт и в зону СВО. Там врагу и показывай свою храбрость, дерзость и лихачество», — написал Кадыров в своем telegram-канале. Кадыров подчеркнул, что такой подход будет более целесообразным, чем административная ответственность. В настоящее время, когда формируется новый полк численностью 2,5 тысячи человек, места в рядах российских войск найдутся для всех. Глава Чечни поручил депутату Госдумы Адаму Делимханову взять этот вопрос под контроль.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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