Путин запустил производство Lada Aura: наглядно — на чем будут ездить депутаты

Президент РФ Владимир Путин запустил производство нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura, который будет стоить более трех миллионов рублей. В качестве основных покупателей предполагаются госорганы. Что известно о новом автомобиле — в материале URA.RU.
Дата выпуска и характеристики
Серийное производство новой разработки АвтоВАЗа стартовало в сентябре 2024 года. Ее габариты: длина — 4690 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1505 мм. Расстояние от земли — 176 мм.
У Aura, как и у Vesta, предыдущей модели Lada, 1,8-литровый двигатель. И также, как и у Vesta, его мощность составляет 122 лошадиные силы. В комплект входит прежняя трансмиссия с китайским вариатором, обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.
Выпускается Aura в пяти цветах: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». У салона два варианта обивки из натуральной кожи: светло-серая и черная, а также черная комбинация ткани с экокожей. На задних сиденьях — подлокотник, на педалях и порогах — металлические накладки, на задних стеклах — глубокая тонировка (60%). Также имеется модем с предоплаченным тарифом.
Стоимость
Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что стоит Aura более трех миллионов рублей. Его слова привели в РБК. По данным «Новых Известий», такая цена обусловлена конкурентной средой, на которую, в числе прочего, повлияет повышенный утильсбор, начавший действовать с 1 октября 2024 года.
Основные потребители Aura
По мнению Соколова, основные потребители новой модели Lada — таксопарки и представители госорганов, которые по закону имеют право покупать только отечественные машины.
«Если говорить честно и откровенно, я не знаю, чем Lada Aura может заинтересовать обычного клиента. Потому что с ценой под три миллиона и выше у Lada Aura очень много конкурентов, которые мощнее по мотору, предлагают более совершенное оснащение», — рассказал автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Ямал-Медиа».
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.