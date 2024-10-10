Путин запустил производство Lada Aura: наглядно — на чем будут ездить депутаты

Путин дал старт серийному производству Lada Aura
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
Президент РФ запустил серийное производство отечественного бзнес-автомобиля Lada Aura
Президент РФ запустил серийное производство отечественного бзнес-автомобиля Lada Aura Фото:

Президент РФ Владимир Путин запустил производство нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura, который будет стоить более трех миллионов рублей. В качестве основных покупателей предполагаются госорганы. Что известно о новом автомобиле — в материале URA.RU.

Дата выпуска и характеристики

Серийное производство новой разработки АвтоВАЗа стартовало в сентябре 2024 года. Ее габариты: длина — 4690 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1505 мм. Расстояние от земли — 176 мм. 

Lada Aura характеристиками схожа с прежней моделью АвтоВАЗа - Lada Vsta
Lada Aura характеристиками схожа с прежней моделью АвтоВАЗа - Lada Vsta
Фото:

У Aura, как и у Vesta, предыдущей модели Lada, 1,8-литровый двигатель. И также, как и у Vesta, его мощность составляет 122 лошадиные силы. В комплект входит прежняя трансмиссия с китайским вариатором, обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя.

Выпускается Aura в пяти цветах: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». У салона два варианта обивки из натуральной кожи: светло-серая и черная, а также черная комбинация ткани с экокожей. На задних сиденьях — подлокотник, на педалях и порогах — металлические накладки, на задних стеклах — глубокая тонировка (60%). Также имеется модем с предоплаченным тарифом. 

Стоимость

Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что стоит Aura более трех миллионов рублей. Его слова привели в РБК. По данным «Новых Известий», такая цена обусловлена конкурентной средой, на которую, в числе прочего, повлияет повышенный утильсбор, начавший действовать с 1 октября 2024 года.

Основные покупатели Aura - таксопарки и представители госорганов
Основные покупатели Aura - таксопарки и представители госорганов
Фото:

Основные потребители Aura

По мнению Соколова, основные потребители новой модели Lada — таксопарки и представители госорганов, которые по закону имеют право покупать только отечественные машины. 

«Если говорить честно и откровенно, я не знаю, чем Lada Aura может заинтересовать обычного клиента. Потому что с ценой под три миллиона и выше у Lada Aura очень много конкурентов, которые мощнее по мотору, предлагают более совершенное оснащение», — рассказал автомобильный журналист и автоэксперт Петр Баканов в беседе с «Ямал-Медиа».

Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.

Все главные новости России и мира - в одном письме: подписывайтесь на нашу рассылку!
На почту выслано письмо с ссылкой. Перейдите по ней, чтобы завершить процедуру подписки.
Президент РФ Владимир Путин запустил производство нового отечественного седана бизнес-класса Lada Aura, который будет стоить более трех миллионов рублей. В качестве основных покупателей предполагаются госорганы. Что известно о новом автомобиле — в материале URA.RU. Дата выпуска и характеристики Серийное производство новой разработки АвтоВАЗа стартовало в сентябре 2024 года. Ее габариты: длина — 4690 мм, ширина — 1764 мм, высота — 1505 мм. Расстояние от земли — 176 мм.  У Aura, как и у Vesta, предыдущей модели Lada, 1,8-литровый двигатель. И также, как и у Vesta, его мощность составляет 122 лошадиные силы. В комплект входит прежняя трансмиссия с китайским вариатором, обогрев сидений, руля, лобового стекла и форсунок омывателя. Выпускается Aura в пяти цветах: «Пантера», «Ледниковый», «Серенада», «Платина» и «Кориандр». У салона два варианта обивки из натуральной кожи: светло-серая и черная, а также черная комбинация ткани с экокожей. На задних сиденьях — подлокотник, на педалях и порогах — металлические накладки, на задних стеклах — глубокая тонировка (60%). Также имеется модем с предоплаченным тарифом.  Стоимость Глава АвтоВАЗа Максим Соколов заявил, что стоит Aura более трех миллионов рублей. Его слова привели в РБК. По данным «Новых Известий», такая цена обусловлена конкурентной средой, на которую, в числе прочего, повлияет повышенный утильсбор, начавший действовать с 1 октября 2024 года. Основные потребители Aura По мнению Соколова, основные потребители новой модели Lada — таксопарки и представители госорганов, которые по закону имеют право покупать только отечественные машины. 
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям

{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
Ссылки по теме
Загрузка...