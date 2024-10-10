Telegraph: Зеленский встретится с новым главой НАТО

Владимир Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне Фото: Официальный сайт президента Украины

новость из сюжета Спецоперация РФ на Украине

Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Telegraph. Поездка состоится после отказа президента США Джо Байдена от встречи.

«Владимир Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером. Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров», — пишет газета Telegraph . Однако представитель премьера Великобритании не уточнил, будут ли на переговорах обсуждаться возможные удары западными ракетами вглубь России.

Кроме того, по данным Bild, Зеленский также намерен провести встречи в Париже и Берлине с лидерами Франции и Германии. Итальянский премьер Джорджа Мелони также пригласила украинского лидера в Рим. Ранее Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины, который включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», пишет RT.