Telegraph: Зеленский встретится с новым главой НАТО

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Владимир Зеленский встретится со Стармером и Рютте в Лондоне Фото:
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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Telegraph. Поездка состоится после отказа президента США Джо Байдена от встречи.

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«Владимир Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером. Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров», — пишет газета Telegraph. Однако представитель премьера Великобритании не уточнил, будут ли на переговорах обсуждаться возможные удары западными ракетами вглубь России.

Кроме того, по данным Bild, Зеленский также намерен провести встречи в Париже и Берлине с лидерами Франции и Германии. Итальянский премьер Джорджа Мелони также пригласила украинского лидера в Рим. Ранее Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины, который включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», пишет RT.

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Президент Украины Владимир Зеленский в четверг посетит Лондон для встречи с премьером Великобритании Киром Стармером и новым генсеком НАТО Марком Рютте, сообщает Telegraph. Поездка состоится после отказа президента США Джо Байдена от встречи. «Владимир Зеленский прилетит в Лондон в четверг для встречи с Киром Стармером. Зеленский встретится с премьер-министром и генеральным секретарем НАТО Марком Рютте для переговоров», — пишет газета Telegraph. Однако представитель премьера Великобритании не уточнил, будут ли на переговорах обсуждаться возможные удары западными ракетами вглубь России. Кроме того, по данным Bild, Зеленский также намерен провести встречи в Париже и Берлине с лидерами Франции и Германии. Итальянский премьер Джорджа Мелони также пригласила украинского лидера в Рим. Ранее Зеленский заявил о готовности «плана победы» Украины, который включает «мощный пакет принуждения России к окончанию войны дипломатическим путем», пишет RT.
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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