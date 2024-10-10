ФСИН отреагировал на «попытку побега» блогера Лерчек из-под домашнего ареста

ФСИН: «попытка побега» блогера Лерчек из-под домашнего ареста является неправдой
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Выставка-ярмарка продукции учреждений ГУФСИН России по Свердловской области. Екатеринбург , фсин россии, шеврон, федеральная служба исполнения наказаний
Во ФСИН опровергли информацию о том, что Валерия и Артем Чекалины попытались сбежать из-под домашнего ареста Фото:

Информация о срабатывании электронных браслетов у обвиняемых блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области.

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«Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно», — говорится в сообщении ФСИН. Информацию передает РИА Новости.

При этом ранее сообщалось об обратном: Валерия и Артем подозревались в попытке побега из-под домашнего ареста. Причиной стали неоднократные срабатывания их электронных браслетов, которые предназначены для контроля за перемещением подозреваемых. Так, у Валерии браслет срабатывал более двух раз, что может указывать на попытки снять устройство. В связи с этим на место выехали специалисты для осмотра и замены браслета. У Артема Чекалина также возникли трудности — связь с его браслетом временами обрывалась.

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Информация о срабатывании электронных браслетов у обвиняемых блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области. «Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно», — говорится в сообщении ФСИН. Информацию передает РИА Новости. При этом ранее сообщалось об обратном: Валерия и Артем подозревались в попытке побега из-под домашнего ареста. Причиной стали неоднократные срабатывания их электронных браслетов, которые предназначены для контроля за перемещением подозреваемых. Так, у Валерии браслет срабатывал более двух раз, что может указывать на попытки снять устройство. В связи с этим на место выехали специалисты для осмотра и замены браслета. У Артема Чекалина также возникли трудности — связь с его браслетом временами обрывалась.
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© Служба новостей «URA.RU»
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