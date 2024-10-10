ФСИН отреагировал на «попытку побега» блогера Лерчек из-под домашнего ареста

ФСИН: «попытка побега» блогера Лерчек из-под домашнего ареста является неправдой

10 октября 2024 в 17:06 Размер текста - 17 +

Во ФСИН опровергли информацию о том, что Валерия и Артем Чекалины попытались сбежать из-под домашнего ареста Фото: Илья Московец © URA.RU Информация о срабатывании электронных браслетов у обвиняемых блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области. Новость по теме Дело блогера Лерчек и ее экс-супруга приняло новый оборот: за что их наказали и как «Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно», — говорится в сообщении ФСИН. Информацию передает РИА Новости. При этом ранее сообщалось об обратном: Валерия и Артем подозревались в попытке побега из-под домашнего ареста. Причиной стали неоднократные срабатывания их электронных браслетов, которые предназначены для контроля за перемещением подозреваемых. Так, у Валерии браслет срабатывал более двух раз, что может указывать на попытки снять устройство. В связи с этим на место выехали специалисты для осмотра и замены браслета. У Артема Чекалина также возникли трудности — связь с его браслетом временами обрывалась. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Информация о срабатывании электронных браслетов у обвиняемых блогера Валерии Чекалиной (Лерчек) и ее мужа Артема не соответствует действительности. Об этом сообщили в ГУФСИН России по Московской области. «Информация, распространяемая в телеграм-каналах о том, что у В. Чекалиной и А. Чекалина якобы сработали электронные браслеты, не соответствует действительности. Технические средства, контролирующие соблюдение меры пресечения у Чекалиной и Чекалина, работают исправно», — говорится в сообщении ФСИН. Информацию передает РИА Новости. При этом ранее сообщалось об обратном: Валерия и Артем подозревались в попытке побега из-под домашнего ареста. Причиной стали неоднократные срабатывания их электронных браслетов, которые предназначены для контроля за перемещением подозреваемых. Так, у Валерии браслет срабатывал более двух раз, что может указывать на попытки снять устройство. В связи с этим на место выехали специалисты для осмотра и замены браслета. У Артема Чекалина также возникли трудности — связь с его браслетом временами обрывалась.