ТАСС: в деле экс-зама Шойгу фигурирует беглый банкир

Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский появился в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Там говорится, что Бугаевского заочно арестовали и объявили в международный розыск.
«Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца», — указано в документах дела. Дело против Бугаевского было возбуждено после проверки обращения главы Центробанка РФ. В международный розыск его объявили в 2017 году.
Тимура Иванов обвинили в получении взятки в особо крупном размере, пишет RT. Следствие полагает, что он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов. Позже ему предъявили обвинение в растрате средств на сумму свыше 3,2 миллиарда рублей у банка.
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Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский появился в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Там говорится, что Бугаевского заочно арестовали и объявили в международный розыск. «Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца», — указано в документах дела. Дело против Бугаевского было возбуждено после проверки обращения главы Центробанка РФ. В международный розыск его объявили в 2017 году. Тимура Иванов обвинили в получении взятки в особо крупном размере, пишет RT. Следствие полагает, что он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов. Позже ему предъявили обвинение в растрате средств на сумму свыше 3,2 миллиарда рублей у банка.