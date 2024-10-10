ТАСС: в деле экс-зама Шойгу фигурирует беглый банкир

Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова неизвестно Фото: Пресс-служба московских судов общей юрисдикции

новость из сюжета Замглавы Минобороны Иванов задержан по подозрению во взятке

Бывший председатель правления банка «Интеркоммерц» Александр Бугаевский появился в уголовном деле экс-замминистра обороны Тимура Иванова. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на материалы дела. Там говорится, что Бугаевского заочно арестовали и объявили в международный розыск.

«Местонахождение всех фигурантов по делу Тимура Иванова и Антона Филатова неизвестно, Бугаевский находится в международном розыске и арестован заочно на два месяца», — указано в документах дела. Дело против Бугаевского было возбуждено после проверки обращения главы Центробанка РФ. В международный розыск его объявили в 2017 году.

Тимура Иванов обвинили в получении взятки в особо крупном размере, пишет RT. Следствие полагает, что он курировал работу военно-строительного комплекса и строительство кадетских корпусов. Позже ему предъявили обвинение в растрате средств на сумму свыше 3,2 миллиарда рублей у банка.