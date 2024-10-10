Оскорблявший русских женщин блогер из Таджикистана признан экстремистом

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Раджабзода Джумабой. Stock
Блогера ранее арестовали за оскорбления славянских девушек Фото:

Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Раджабзоду Джумабоя. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.

«Раджабзода Салмон Джумабой. 22.10.2000 года рождения. Город Пенджикент Республики Таджикистан», — указано в списке.

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Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Раджабзоду Джумабоя. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга. «Раджабзода Салмон Джумабой. 22.10.2000 года рождения. Город Пенджикент Республики Таджикистан», — указано в списке.
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© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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