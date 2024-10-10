Оскорблявший русских женщин блогер из Таджикистана признан экстремистом

Блогера ранее арестовали за оскорбления славянских девушек
Росфинмониторинг внес в реестр террористов и экстремистов блогера из Таджикистана Раджабзоду Джумабоя. Информация появилась на сайте Росфинмониторинга.
«Раджабзода Салмон Джумабой. 22.10.2000 года рождения. Город Пенджикент Республики Таджикистан», — указано в списке.
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