Вице-премьеры России выступят в необычном формате

«Ведомости»: замы Мишустина выступят в серии ток-шоу

10 октября 2024 в 03:46 Размер текста - 17 +

Замы Мишустина примут участие в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России» Фото: Роман Наумов © URA.RU Семь из десяти заместителей премьер-министра России Михаила Мишустина примут участие в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», где ответят на вопросы граждан. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на дирекцию АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». «В ток-шоу ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. По ее словам, передача будет мультиформатной, и жители смогут задавать вопросы через сайт, по телефону и видеосвязи. Программа посвящена национальным целям развития России, определенным указам президента Владимира Путина. В ней участвуют вице-премьеры, курирующие соответствующие направления. Пока не известно, будет ли транслироваться ток-шоу на телевидении и организован ли прямой эфир. На базе дирекции, организовавшей выставку на ВДНХ, по распоряжению Путина создается национальный центр, который разместится на площадках «Экспоцентра» в Москве. Политолог Александр Асафов считает инициативу с ток-шоу «здравой, своевременной и необходимой», так как у населения и экспертов не хватает понимания о национальных целях и нацпроектах. Он подчеркивает, что параметры оценки достижимости национальных целей должны ориентироваться не только на количественные показатели, но и на отношение людей. Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Семь из десяти заместителей премьер-министра России Михаила Мишустина примут участие в серии ток-шоу «Открытые диалоги: 100 вопросов о будущем России», где ответят на вопросы граждан. Об этом сообщает «Ведомости» со ссылкой на дирекцию АНО «Дирекция выставки достижений «Россия». «В ток-шоу ответственные за направления расскажут, какие конкретные шаги будут предпринимать для достижения этих целей в ближайшие годы», — отметила генеральный директор АНО «Дирекция выставки достижений «Россия» Наталья Виртуозова. По ее словам, передача будет мультиформатной, и жители смогут задавать вопросы через сайт, по телефону и видеосвязи. Программа посвящена национальным целям развития России, определенным указам президента Владимира Путина. В ней участвуют вице-премьеры, курирующие соответствующие направления. Пока не известно, будет ли транслироваться ток-шоу на телевидении и организован ли прямой эфир. На базе дирекции, организовавшей выставку на ВДНХ, по распоряжению Путина создается национальный центр, который разместится на площадках «Экспоцентра» в Москве. Политолог Александр Асафов считает инициативу с ток-шоу «здравой, своевременной и необходимой», так как у населения и экспертов не хватает понимания о национальных целях и нацпроектах. Он подчеркивает, что параметры оценки достижимости национальных целей должны ориентироваться не только на количественные показатели, но и на отношение людей.