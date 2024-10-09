Путин разрешил ВТБ совершать сделки с компаниями недружественных стран

Президент РФ Владимир Путин предоставил ВТБ и структурам, находящимся под контролем банка, право на совершение сделок с акциями, принадлежащими компаниям из стран, которые введены в список недружественных. Официальный документ был опубликован 9 октября.
«Разрешить совершение Банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — указано в распоряжении.
В октябре 2022 года Путин ввел ограничения для 45 российских банков. Он запретил им совершать сделки с акциями и долями в уставном капитале, принадлежащими иностранцам из стран, включенных в список недружественных.
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Президент РФ Владимир Путин предоставил ВТБ и структурам, находящимся под контролем банка, право на совершение сделок с акциями, принадлежащими компаниям из стран, которые введены в список недружественных. Официальный документ был опубликован 9 октября. «Разрешить совершение Банком ВТБ и лицами, находящимися под его контролем, сделок, влекущих за собой прямо и (или) косвенно установление, изменение, прекращение или обременение прав владения, пользования и (или) распоряжения акциями указанного акционерного общества и (или) акциями (долями в уставных капиталах) таких лиц», — указано в распоряжении. В октябре 2022 года Путин ввел ограничения для 45 российских банков. Он запретил им совершать сделки с акциями и долями в уставном капитале, принадлежащими иностранцам из стран, включенных в список недружественных.