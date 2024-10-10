Вильфанд объяснил, чем ураган «Милтон» особенно опасен

Вильфанд: ураган «Милтон» опасен и уникален своей разрушительностью

10 октября 2024 в 16:43 Размер текста - 17 +

Ураган «Милтон» достиг пятой категории опасности всего за сутки Фото: Екатерина Сычкова © URA.RU Тропический циклон «Милтон», достигший штата Флорида в США, установил рекорд, превратившись из циклона первой степени в ураган пятой категории всего за одни сутки. Это подтверждает его разрушительность и большую скорость передвижения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. Новость по теме США сносит мощный ураган из предсказания Жириновского. Фоторепортаж «Степень интенсивности тропических циклонов делится на пять категорий, и от первой до пятой степени проходит обычно минимум пять дней, потому что он должен набирать силу, а здесь уникальность в том, что он за одни сутки от тропического циклона первой степени трансформировался до пятой степени — урагана», — заявил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости. Скорость ветра циклона «Милтон» достигала 290 километров в час, когда он приближался к Флориде. Это сделало его более мощным, чем ураган «Катрина», бушевавший в 2005 году. Ураганы пятой категории характеризуются скоростью ветра более 250 километров в час и считаются самыми опасными. «Милтон» вызвал многочисленные торнадо во Флориде, некоторые из которых образовались до того, как шторм достиг суши. В результате этих стихийных явлений было зарегистрировано около 20 торнадо. Ураган разрушил более 100 домов, в одном из домов престарелых также погибли нескольких человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня». Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!

Тропический циклон «Милтон», достигший штата Флорида в США, установил рекорд, превратившись из циклона первой степени в ураган пятой категории всего за одни сутки. Это подтверждает его разрушительность и большую скорость передвижения, сообщил научный руководитель Гидрометцентра России Роман Вильфанд. «Степень интенсивности тропических циклонов делится на пять категорий, и от первой до пятой степени проходит обычно минимум пять дней, потому что он должен набирать силу, а здесь уникальность в том, что он за одни сутки от тропического циклона первой степени трансформировался до пятой степени — урагана», — заявил Вильфанд. Его слова передает РИА Новости. Скорость ветра циклона «Милтон» достигала 290 километров в час, когда он приближался к Флориде. Это сделало его более мощным, чем ураган «Катрина», бушевавший в 2005 году. Ураганы пятой категории характеризуются скоростью ветра более 250 километров в час и считаются самыми опасными. «Милтон» вызвал многочисленные торнадо во Флориде, некоторые из которых образовались до того, как шторм достиг суши. В результате этих стихийных явлений было зарегистрировано около 20 торнадо. Ураган разрушил более 100 домов, в одном из домов престарелых также погибли нескольких человек, передает интернет-издание «Подмосковье сегодня».