Стивен Сигал показал пленных членов «Азова»*

Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе Фото: Роман Наумов © URA.RU

Актер и специальный представитель МИДа России Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке под Донецком, где встретился с пленными членами батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили «Вести», опубликовав кадры с места событий.

«На кадрах, которые показали „Вести“, Сигал беседует с военнопленными через решетку», — сообщают «Вести». Это визит актера проходит в рамках съемок документального фильма о событиях в Донбассе.

Стивен Сигал, получивший российское гражданство осенью 2016 года, с 2018 года занимает пост специального представителя российского МИДа по гуманитарным связям России и США. В августе 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что актер работает над документальным фильмом, который расскажет о событиях в Донбассе.

*Азов — террористическая организация, запрещенная в России