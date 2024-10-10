Стивен Сигал показал пленных членов «Азова»*

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Форум молодых дипломатов стран БРИКС с участием Стивена Сигала. Пресс-конференция в ТАСС. Москва, сигал стивен
Стивен Сигал снимет документальный фильм о событиях в Донбассе Фото:

Актер и специальный представитель МИДа России Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке под Донецком, где встретился с пленными членами батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили «Вести», опубликовав кадры с места событий.

«На кадрах, которые показали „Вести“, Сигал беседует с военнопленными через решетку», — сообщают «Вести». Это визит актера проходит в рамках съемок документального фильма о событиях в Донбассе.

Стивен Сигал, получивший российское гражданство осенью 2016 года, с 2018 года занимает пост специального представителя российского МИДа по гуманитарным связям России и США. В августе 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что актер работает над документальным фильмом, который расскажет о событиях в Донбассе.

*Азов — террористическая организация, запрещенная в России

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Актер и специальный представитель МИДа России Стивен Сигал посетил колонию в Еленовке под Донецком, где встретился с пленными членами батальона «Азов»* (террористическая организация, запрещенная в России). Об этом сообщили «Вести», опубликовав кадры с места событий. «На кадрах, которые показали „Вести“, Сигал беседует с военнопленными через решетку», — сообщают «Вести». Это визит актера проходит в рамках съемок документального фильма о событиях в Донбассе. Стивен Сигал, получивший российское гражданство осенью 2016 года, с 2018 года занимает пост специального представителя российского МИДа по гуманитарным связям России и США. В августе 2022 года глава ДНР Денис Пушилин сообщил о том, что актер работает над документальным фильмом, который расскажет о событиях в Донбассе. *Азов — террористическая организация, запрещенная в России
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{{author.id ? author.name : author.author}}
© Служба новостей «URA.RU»
Размер текста
-
17
+
{{inside_publication.title}} {{inside_publication.description}}
Расскажите о новости друзьям
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