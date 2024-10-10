Первый снег выпал в городах России: в каких регионах жителям ждать обильных осадков

В преддверии зимнего сезона жители некоторых российских городов уже столкнулись с первым снегопадом, который традиционно приносит с собой как радость, так и определенные сложности. С приходом холодов и первыми хлопьями, укрывающими улицы и дома белоснежным покровом, начинается новый этап подготовки к предстоящим зимним месяцам. О том, в каких регионах России уже выпал первый снег и где в ближайшее время ожидается увеличение осадков — в материале URA.RU.
В каких регионах России выпал первый снег
За последние дни сразу в нескольких регионах России выпал первый снег. Жители таких городов, как Москва, Иркутск, Пермь, Тюмень, Вологда и Екатеринбург могли наблюдать первые снежные хлопья.
Так, вчера снег упал в столице. Жители районов Митино и Новой Москвы заметили снегопад, сопровождаемый дождем. Выпавший снег пока что не образовал стабильного слоя на земле. Роман Вильфанд, научный руководитель Гидрометцентра России, заявлял, что до первого значительного снегопада в Москве еще далеко.
В Перми снег выпал еще вчера, 9 октября, и не растаял на следующее утро. В Иркутске снег слегка замел улицы города в ночь на 10 октября, однако быстро начал таять. По информации синоптиков, уже днем 12 октября воздух должен прогреться до +11 градусов. В Тюмени и Екатеринбурге небольшой снег прогнозируют на протяжении всего 10 октября.
В каких регионах скоро выпадет снег
Согласно прогнозу погодного сервиса oktyabr.u-zonta.ru, в Новосибирской области ожидается снегопад 13 октября при понижении температуры до -7 градусов. В Ханты-Мансийском автономном округе портал Gismeteo предсказывает дождь со снегом также 13 октября.
В Нижегородской области первый снег прогнозируется только в ноябре. По данным «Яндекс. Погода», заморозки начнутся с 14 ноября, а с 18 числа в регионе установится снежный покров, при этом дневная температура будет достигать нулевой отметки.
Кроме того, снег также ожидается в Дальневосточном федеральном округе и Ямало-Ненецком автономном округе. Отмечается, что к 13 октября количество регионов с зимней погодой увеличится с 40% до 50-55%.
Сохрани номер URA.RU - сообщи новость первым!
Не пропустите ключевые события России и мира — станьте читателем URA.RU в Telegram! Только актуальные новости, без лишнего шума. Подписаться.